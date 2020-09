ALAMIN: Meralco maintenance schedule sa Setyembre 21-27

Pansamantalang mawawalan ng kuryente ang ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan ngayong linggo dahil sa maintenace works o mga pagkukumpuni, ayon sa Meralco.

Base sa abiso ng Meralco, narito ang mga apektadong lugar:

BULACAN (PULILAN)

SETYEMBRE 22, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 9:00 AM AT 12:00 NN

→ Bahagi ng Esguerra St. mula M. Del Rosario St. hanggang at kasama ang Looban St.; Yoonni Greentech Corp. at Greenergie Corp. sa Bgy. Longos.

DAHILAN: Pag-install ng mga pasilidad sa M. Del Rosario St. sa Bgy. Longos, Pulilan, Bulacan.

LAGUNA (BIÑAN CITY AT STA. ROSA CITY)

SETYEMBRE 22, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 2:00 PM

→ Golden Meadow Ave. mula M. Manabat St. hanggang at kasama ang Alpha Angelicum Academy; at Golden Meadow Subd. sa Bgy. San Antonio, Biñan City; at Golden Meadows Subd. Phase II sa Bgy. Sinalhan, Sta. Rosa City.

DAHILAN: Pagpalit ng mga pasilidad sa M. Manabat St. sa Bgy. San Antonio, Biñan City, Laguna.

LAGUNA (CALAMBA CITY)

SETYEMBRE 22, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 1:00 PM

→ Bahagi ng Barreto St. mula malapit sa S. V. Rizal St. hanggang at kasama ang Calamba City Health Office; Belarmino 1 & 2 Subd., Borja Subd., Maxmar Subd., Juliano Subd., Maria Soledad Subd., Laureola Subd. at Jennel Subd. sa Bgys. Poblacion at San Jose.

DAHILAN: Pag-upgrade ng mga pasilidad sa Barreto St. sa Bgy. Poblacion, Calamba City, Laguna.

CAVITE (TAGAYTAY CITY)

SETYEMBRE 22, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng Guinhawa North Road mula Maglabe Drive hanggang at kasama ang Patutong Malaki – Guinhawa St. sa Bgy. Guinhawa North.

DAHILAN: Pag-upgrade ng mga pasilidad sa Bgy. Guinhawa North, Tagaytay City, Cavite.

QUEZON PROVINCE (TIAONG)

SETYEMBRE 22, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 3:00 PM

→ Bahagi ng Maharlika Highway (San Pablo – Tiaong Road) mula City Mall hanggang at kasama ang Villa Escudero, Hacienda Escudero at Petron Gas Station sa Bgys. Bulakin at Lalig.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad na apektado ng SLEX Toll Road 4 construction sa Maharlika Highway (San Pablo – Tiaong Road) sa Bgys. Bulakin at Lalig sa Tiaong, Quezon Province.

QUEZON CITY

SETYEMBRE 23, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 9:30 AM at sa pagitan ng 3:30 PM at 4:00 PM

→ Bahagi ng Visayas Ave. mula Central Ave. hanggang malapit sa Road 1 kasama ang Mercury Drug sa Bgy. Vasra.

→ Bahagi ng Road 1 mula Road 8 hanggang Mindanao Ave. kasama ang Alley 1-3, Roads 2, 3, 4, 5, 7, 8 & 16; Catholic Educational Association of the Philippines (CEAP), Our Lady of Mount Carmel Parish at Manila Water Pump sa Bgys. Bagong Pag-asa at Project 6.

→ Bahagi ng Mindanao Ave. mula Road 1 hanggang malapit sa Congressional Ave. kasama ang Carmel Subd. Phase 2, Hayaville Subd., South Greenpark Village 8; Cattleya, Dama De Noche, Faith, Hope, Ilang – Ilang, Jaime, Ma.Elena, Maria Victoria, Ricardo, Virtue at Wisdom Sts.; Puregold Mindanao Avenue, Sta. Anne de Beaupré School, Project 6 Elementary School, Luk Foo Cantonese Kitchen, Ged Realty & Development Corp., Forms International Enterprises Corp., Civic Merchandising, Erico Realty Corp., Hong Kong Optical Lens Philippines Laboratory at Formaply Industries Inc. sa Bgys. Bagong Pag-asa at Bahay Toro.

→ Bahagi ng Road 8 mula Mindanao Ave. hanggang at kasama ang Roads 2, 1, 7, 8, 9, 10 & 13; Bagong Pag-asa Elementary School, The Bell Mansion, Northridge Mansion Condominium, Nest Builders & Development Corp. Branch Office at Worldwood Trading Corp. sa Bgy. Bagong Pag-asa.

Sa pagitan ng 9:00 AM at 4:00 PM

→ Bahagi ng Road 1 mula Visayas Ave. hanggang malapit sa Road 8 kasama ang Alley 33 at Roads 3 & 10; Rolando’s Farm hanggang Table Restaurant at Istana Marketing & Development Corp. sa Bgys. Bagong Pag-asa at Project 6.

DAHILAN: Line reconstruction works sa Road 1 sa Bgy. Project 6, Quezon City.

QUEZON CITY (PASONG TAMO)

SETYEMBRE 24, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 3:00 PM

→ Maries Village at Servants of Charity Compound.

DAHILAN: Pagpalit ng mga poste at line reconductoring works sa Milestone at Tropical Drives sa Maries Village, Bgy. Pasong Tamo, Quezon City.

CAVITE (GEN. TRIAS CITY)

SETYEMBRE 24, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng F. Y. Manalo at Navarro Roads mula Advincula Ave. hanggang at kasama ang Iglesia Ni Cristo sa Bgy. Navarro.

DAHILAN: Pag-install ng mga poste at line reconductoring works sa F. Y. Manalo at Navarro Roads sa Bgy. Navarro, Gen. Trias City, Cavite.

CALOOCAN CITY AT NAVOTAS CITY

SETYEMBRE 24 – 25, 2020, HUWEBES HANGGANG BIYERNES

Sa pagitan ng 11:00 PM at 11:30 PM (Huwebes) at sa pagitan ng 5:30 AM at 6:00 AM (Biyernes)

→ Bahagi ng C-3 Road (5th Ave.) mula malapit sa A. Mabini Ave. sa Caloocan City hanggang Torsillo Road kasama ang Tahong, Talakitok, Talangka, Talimusak, Tilapia, Tambakol at Tursillo Sts. sa Bgy. Dagat–Dagatan, Caloocan City.

→ Bahagi ng A. Mabini Ave. mula Iglesia Ni Cristo Libis Ortega hanggang C-3 Road (5th Ave.) kasama ang Flexo Mfg.; Zamora, Doña Consuelo, M. Francisco at Gen. Valdez Sts. sa Caloocan City.

→ Bahagi ng Dagat–Dagatan Ave. mula Kings Industrial Mfg. hanggang C-3 Road (5th Ave.) kasama ang Metro Diesel sa Caloocan City.

→ Torsillo Road mula C-3 Road (5th Ave.) hanggang Dagat– Dagatan Ave. Ext. kasama ang Frabelle Compound, Altech Packaging, Power Systems Inc., Columbia International Food Products at WCP Container Yard sa Caloocan City.

Sa pagitan ng 11:00 PM (Huwebes) at 6:00 AM (Biyernes)

→ Bahagi ng D. Aquino St. mula Meralco – Grace Park Substation sa 9th Ave. hanggang C-3 Road (5th Ave.) sa Grace Park, Caloocan City.

→ Bahagi ng A. Mabini Ave. mula C-3 Road (5th Ave.) hanggang Kabulusan II St. kasama ang Mercury Drugstore sa Caloocan City.

→ Bahagi ng C-3 Road (5th Ave.) mula malapit sa A. Mabini Ave. sa Caloocan City hanggang Marcos Road (Radial Road 10) sa Bgy. North Bay Boulevard South, Navotas City.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad na apektado ng NLEX Harbor Link DPWH project sa C-3 Road (5th Ave.) sa Bgy. Dagat–Dagatan, Caloocan City.

LAGUNA (STA. ROSA CITY)

SETYEMBRE 23 - 24, 2020, MIYERKOLES HANGGANG HUWEBES

Sa pagitan ng 11:00 PM (Miyerkoles) at 4:00 AM (Huwebes)

→ Bahagi ng Francisco A. Canicosa Ave. mula Meralco – Balibago substation hanggang at kasama ang Pearl Road; STI College, STI Senior High School, Target Mall, Cinema Plaza, Jollibee, Mercury Drug, Chair of St. Peter Parish, Chowking, Max’s at Mini Stop sa Sta. Rosa Commercial Complex, Bgy. Balibago.

→ Bahagi ng Zircon Road mula Diamond Road hanggang at kasama ang Chalcedony Road; Social Security System (SSS), Newtop Supermarket, Victory Central Mall at Super8 Grocery Warehouse sa Sta. Rosa Commercial Complex, Bgy. Balibago.

→ Bahagi ng Amethyst Road mula Pearl Road hanggang at kasama ang Chair of St. Peter School, New Star Mini Shopping Center, McDonald’s at Puregold – Sta. Rosa sa Sta. Rosa Commercial Complex, Bgy. Balibago.

→ Villa Caceres Subd. sa Bgy. Balibago.

DAHILAN: Line reconstruction works sa Sta. Rosa Commercial Complex sa Bgy. Balibago, Sta. Rosa City, Laguna.

MANILA (QUIAPO)

SETYEMBRE 23 - 24, 2020, MIYERKOLES HANGGANG HUWEBES

Sa pagitan ng 11:30 PM at 11:59 PM (Miyerkoles) at sa pagitan ng 5:00 AM at 5:30 AM (Huwebes)

→ Bahagi ng Quezon Blvd. mula Globe Building hanggang at kasama ang Quiapo Church, Citystate Tower Hotel, Chowking, BDO, 7-Eleven Store at Times Theater Bldg.; G. Puyat (Raon) at Paterno Sts.

→ Bahagi ng G. Puyat St. (Raon) mula Quezon Blvd. hanggang Evangelista St. kasama ang Ora Electronics Center at Mang Inasal Restaurant.

→ Bahagi ng Paterno St. mula Quezon Blvd. hanggang at kasama ang JSM Plaza Bldg. at E & LH Dynasty Bldg.

→ Bahagi ng Evangelista St. mula G. Puyat (Raon) hanggang Paterno St.

Sa pagitan ng 11:30 PM (Miyerkoles) at 5:30 AM (Huwebes)

→ Bahagi ng Quezon Blvd. mula Mercury Drugstore hanggang Carlos Palanca St.

→ Bahagi ng Carlos Palanca St. mula Quezon Blvd. hanggang at kasama ang Isetann Department Store; Villalobos at Gomez Sts.

→ Bahagi ng R. Hidalgo St. mula Gomez hanggang Villalobos St. kasama ang Fotohaus, F & C Tower at Manila City Plaza.

→ Bahagi ng Carriedo St. mula P. Gomez hanggang Palma St. kasama ang Carriedo Center, Carriedo Arcade at Plaza Miranda Shopping Mall.

→ Bahagi ng Villalobos St. mula R. Hidalgo St. hanggang Carlos Palanca St. kasama ang 88 Shopping Center.

→ FEATI University sa Padre Burgos St.

DAHILAN: Line reconductoring works sa Carlos Palanca St. sa Quiapo, Manila.

RIZAL PROVINCE (MORONG AT BARAS)

SETYEMBRE 25, 2020, BIYERNES

Sa pagitan ng 12:01 AM at 12:30 AM at sa pagitan ng 5:30 AM at 6:00 AM

→ Bahagi ng J. P. Rizal St. mula Sitio Balantian sa Bgy. Santiago, Baras hanggang at kasama ang Tomas Claudio, Espiritu at Natividad Sts.; Sitio Caniogan, Sitio Calero at Sitio Lanang sa Bgys. Caniogan – Calero – Lanang at Maybancal sa Morong.

Sa pagitan ng 12:01 AM at 6:00 AM

→ Bahagi ng J. P. Rizal St. mula malapit sa Baras Municipal Hall hanggang at kasama ang A. Mabini, P. Burgos, A. Bonifacio, Magtanggol, Katwiran, Dulong Bayan, A. Ferrera, Trabajo at Salvador Sts. at Magsaysay Blvd. sa Bgys. Rizal (Poblacion), Concepcion, Mabini at Salvador sa Baras.

→ Bahagi ng Alejo St. mula malapit sa Morong – Baras National Road (Manila East Road) hanggang A. Mabini St. sa Bgy. Rizal (Poblacion), Baras.

→ Bahagi ng Ilaya St. mula Morong – Baras National Road (Manila East Road) hanggang A. Bonifacio St. sa Bgys. San Juan at San Miguel sa Baras.

→ Bahagi ng Ilaya St. mula Morong – Baras National Road (Manila East Road) hanggang at kasama ang Mambog, Kay Rumaguit at Ibabaw Sts. sa Bgys. San Jose, San Juan at San Miguel sa Baras.

DAHILAN: Paglilipat ng mga posteng apektado ng DPWH project sa J. P. Rizal St. sa Bgy. Santiago, Baras, Rizal Province.

LAGUNA (SAN PABLO CITY)

SETYEMBRE 25, 2020, BIYERNES

Sa pagitan ng 1:00 AM at 6:00 AM

→ Bahagi ng Maharlika Highway mula Shell Gas Station hanggang at kasama ang Jose Agoncillo Poultry Farm at Natural Quantum Diversified Products Inc. sa Bgy. San Ignacio.

DAHILAN: Pagpalit ng poste at pag-install ng mga pasilidad sa Maharlika Highway sa Bgy. San Ignacio, San Pablo City, Laguna.

QUEZON PROVINCE (TIAONG)

SETYEMBRE 25 – 26, 2020, BIYERNES HANGGANG SATURDAY

Sa pagitan ng 11:00 PM (Biyernes) at 4:00 AM (Sabado)

→ Bahagi ng Maharlika Highway (San Pablo – Tiaong Road) mula Philippine National Railways (PNR) Railroad Track hanggang at kasama ang McDonald’s at 7-Eleven Store sa Bgy. Lalig.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad na apektado ng pagtatayo ng South Luzon Expressway (SLEX) – Toll Road 4 sa Bgy. Lalig, Tiaong, Quezon Province.

LAS PIÑAS CITY (BF INTERNATIONAL VILLAGE)

SETYEMBRE 26, 2020, SATURDAY

Sa pagitan ng 10:00 AM at 1:00 PM

→ Pacific Coast Residences.

DAHILAN: Pag-install ng poste at line reconductoring works sa Pacific Coast Residences, Bgy. BF International Village, Las Piñas City.

QUEZON CITY

SETYEMBRE 27, 2020, SUNDAY

Sa pagitan ng 9:00 AM at 3:00 PM

→ Bahagi ng Katipunan Ave. mula malapit sa Col. Bonny Serrano Ave. hanggang at kasama ang Security Bank, Chinabank, Petron Gas Station, Shell Gas Station, East-West Bank, Linear Bldg., BDO – St. Ignatius Katipunan Branch, ATC Centre, UniOil Gas Station at AUB – St. Ignatius sa Bgy. St. Ignatius.

→ Bahagi ng Katipunan Ave. mula 1st St. hanggang at kasama ang White Plains Subd. sa Bgy. White Plains.

DAHILAN: Line reconductoring works sa Katipunan Ave. sa Bgys. St. Ignatius at White Plains sa Quezon City.