Watch more News on iWantTFC

Nagbabala ngayong Lunes ang isang grupo na posibleng tumaas nang P4 hanggang P5 ang presyo ng imported na bigas sa Pilipinas bago matapos ang 2022.

Ayon sa Federation of Free Farmers (FFF), dahil ito sa ipinatupad na export ban ng India sa broken rice at sa ipinataw nilang 20 porsiyentong export tax sa ibang klase ng bigas simula noong Setyembre 9.

Ang India ang pinakamalaking exporter ng bigas sa buong mundo.

Tinatayang nasa 40 porsiyento ng rice shipments sa buong mundo ang galing sa India, na nag-e-export sa 150 bansa.

Ayon kay Raul Montemayor ng FFF, kaunti man ang inaangkat ng Pilipinas mula India, makakaapekto ito sa presyo ng bigas sa ibang bansa gaya ng Vietnam at Thailand.

Mabenta rin sa mga pamilihan sa Pilipinas ang imported na bigas.

Ayon sa global financial group na Nomura, Pilipinas at Indonesia ang posibleng pinakamaaapektuhan ng export ban at export tax ng India sa bigas.

Lumalabas din na Setyembre pa lang ngayong 2022, mas marami nang inangkat na bigas ng Pilipinas, kompara sa kabuuang inangkat nito sa buong 2021.

Sa datos mula sa Bureau of Plant Industry, pumalo na sa higit 2.8 milyong metric tons na bigas ang inangkat ng Pilipinas mula Enero 1 hanggang Setyembre 8, mas malaki sa 2.77 milyong metric tons na inangkat buong 2021.

Bilang solusyon, sinisikap umano ng Department of Agriculture na mapataas ang lokal na produksiyon ng bigas.

Hiling naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura (Sinag) na ipatigil muna ang pag-aangkat ng bigas, lalo ngayong panahon na ng anihan.

Dati nang nagbabala ang Sinag na magtataas ang presyo ng bigas dahil sa mataas na production cost at sa hindi pa naipapamahaging ayuda sa mga magsasaka.

— Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News