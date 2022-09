Courtesy: DMW

MAYNILA - Nagsagawa ang Department of Migrant Workers ng job fair para sa mga biktima ng large-scale illegal recruitment.

Sa special jobs fair, nagkaroon din ng free legal assistance para sa mga nais maghain ng kaso laban sa kanilang mga illegal recruiter.

Kabilang sa mga inaalok ay job order para makapagtrabaho bilang cleaner, carpenter, housekeeper, kitchen at restaurant workers, at hairdresser sa New Zealand, Qatar, Saudi Arabia, at Japan.

Aabot sa 250 katao ang lumahok sa job fair, kung saan karamihan ay biktima ng large-scale illegal recruitment sa Davao City.

