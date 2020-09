Online sellers pinaghahandaan na ang Christmas orders ngayong may pandemya

MAYNILA - Habang papalapit ang Pasko at may banta pa rin ng coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, naisip ng ilang mga online seller na iayon sa Christmas season ang kanilang benta para makaakit ng mga customer.

Ang online store na "The Plant Station," nagbebenta ng mga indoor plants ngayong nauuso ang pagtatanim habang may pandemya.

Ngayong Pasko, target nilang mag-alok ng mga tanim na puwedeng iregalo, partikular na sa mga bata.

"We saw that people are resorting to having plants as decoration as opposed doon sa mga figurine. possible christmas tree alternatives like big palm trees. At the same time, we wanted—since Christmas is for kids—to introduce plants to kids," ani Des Galero, may-ari ng The Plant Station.

Puwede rin daw magpa-customize ng mga halaman at packaging depende sa kung sino ang reregaluhan nito.

Ang magbabarkadang may-ari ng Katha Kape, isang coffee shop at restaurant sa Maynila at Pasay, naglabas ng kanilang bestselling at tatak Pinoy na queso de bola cheesecake - na swak para sa Pasko.

Sa katunayan, may mga nagpa-reserve na sa kanila ng mga order para sa Pasko.

Para mas makaengganyo ng mga mamimili, nag-offer ng mga promo ang mga may-ari sa mga customer.

"Nag-shift kami kasi ang stores namin physically closed. baristas namin couldn’t report for work dahil walang transportation. So we did online… Mayroon kaming gift baskets and may tie-up with a local bank na may 15 percent discount," ani Sam Avinio, may-ari ng Katha Kape.

Ang apat na dekadang family business nina Corina Alcantara - may-ari ng Cora-Lynn's Bakeshop - nagsimula nang gumawa ng kanilang Christmas special na Ensaymada de Pateros nitong buwan, kahit karaniwan nila itong inilalabas tuwing Nobyembre.

Ayon kay Alcantara, araw-araw silang nakaktanggap ng orders.

"We have a wait-list already for the next few weeks. That’s exciting. we're seeing a buildup of orders until Christmas time," ani Alcantara.

Nakipagsapalaran sa online operations ang maraming negosyo ngayong nililimitahan ang paggalaw ng mga tao dahil sa COVID-19 pandemic.

Bukas ang ilang kainan at establisimyento, pero limitado lang ang mga maaaring pumasok at mas ineengganyo ang pag-take out o online shopping para maiwasan ang hawahan sa coronavirus.

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News