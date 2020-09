DTI: Presyo ng bilihin sa Kapaskuhan, 'di inaasahang tataas

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Hindi inaasahan ng Department of Trade and Industry (DTI) na papalo ang presyo ng mga pangunahing bilihin at produkto ngayong papalapit na ang Pasko.

“Yun demand mahina naman kaya ‘di natin inaasahang tataas ang mga presyo ngayon Kapaskuhang ito,” pahayag ni DTI Secretary Ramon Lopez.

Ayon kay Lopez, nagpo-produce pa rin ang mga kumpanya ng suggested retail price (SRP) ng mga Christmas products para maging gabay ng mamimili.

“Sana nga lang hindi naman sumobrang bagal yung demand. Ito ang kailangan ng mga negosyo ngayon, sana ang mga kababayan natin mamili pa rin ng mamili,” saad niya.

Ayon kay Lopez, hirap pa ring makarekober ang mga negosyong naipasara dahil sa pandemya.

“Yung mga bagong bukas, ibig sabihin yung mga dating isinara like the restaurants o kaya yung mga iba sa manufacturing yung mga non-essential, medyo struggling hindi pa kaagad bumalik yung pre-COVID na volume nila. Ang range siguro 20 to 40 percent lamang nag-aadjust pa,” sabi ni Lopez.

Marami pa rin aniyang mga tao ang hindi pa talagang makalabas kaya’t ang dating mamimili ay hindi pa rin nakakabalik.

Ang food manufacturing, dahil essential ay maganda at tuloy-tuloy ang negosyo nila.

“May mga sektor na tinamaan talaga nitong COVID pandemic lalo na nung mga lockdown at may sektor na lumaki pa rin,” sabi niya.