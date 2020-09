2 buwang grace period sa pagbayad ng Pag-IBIG loans umarangkada na

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Umarangkada na ang 2 buwang grace period o ang palugit para hindi muna magbayad ng utang sa Pag-IBIG fund matapos ang pagpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte ng batas para rito.

Sa kaso ng Pag-IBIG, kasali ang lahat ng may utang sa two-month grace period alinsunod sa Bayanihan 2 law.

Pero nilinaw ni Pag-IBIG CEO Acmad Moti na batay sa batas, hindi moratorium kung hindi grace period lang ang dalawang buwan kaya pasok pa rin dito ang interes sa utang.

"Silent po siya sa interest so ibig sabihin noon, banks can charge 2 months' worth of interest but no penalties of course, and no interest on interest kasi 'pag delayed ang payment may interest on interest normally na china-charge, so ngayon bawal 'yun, ang puwede lang ma-charge ay interes," ani Moti.

Sa ngayon, ayaw pang magsalita ng Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay ng dalawang buwang grace period sa mga utang sa mga bangko at kung kailan ito magsisimula.

Ayon sa grupo ng credit card issuers, ang pagbabayad lang ng mga nabili bago mag-September 14 ang pasok sa moratorium.

Pero ang mga nabili pagkatapos naging ganap ang batas, sisingilin pa rin.

"'Yung minimum amount due ng purchases before September 14, puwedeng hindi bayaran ng 60 days. Pero 'yung minimum amount due ng purchases after September 14, dapat bayaran na dahil hindi applicable ang grace period doon," ani Alex Ilagan, Executive Director ng Credit Cards Association of the Philippines.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News