Ilang pabrika gumagawa ng mga PPE para matulungan ang mga manggagawa

MAYNILA - Ibinaling sa paggawa ng personal protective equipment at iba pang medical supplies ang produksiyon ng ilang pabrika para maisalba ang trabaho ng kanilang mga manggagawa sa harap ng coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

Libo-libong manggagawa ng pabrika ang nailipat sa paggawa ng PPE sa kanilang mga pinagtatrabahuhan.

Kilala at mamahaling international brands ng damit ang ginagawa sa pabrika ng Reliance Producers Cooperative sa Carmona, Cavite.

"Ang mga tao namin may seguridad silang kita at inuuwi sa kanilang mga pamilya na pangtustos sa pangangailangan nila araw-araw," ani Anabel Aldave, production manager ng pabrika.

Sa ngayon, 1.2 milyon na coveralls ang kayang gawin sa pabrika.

Pero kung kinakailangan ng gobyerno ang 3 milyon sa susunod na taon, kaya raw nila itong gawin dahil plano nilang kumuha ng dagdag-tao para gumawa ng mas maraming coveralls.

Nanawagan naman ang pabrika na gawing prayoridad ang lokal na produkto kaysa imported dahil pasado naman daw ito at makakatulong pa sa local employment.

"Pumasa po siya sa U.S. standard levels, at least po sigurado po tayo sa quality na ibinibigay natin sa mga frontliners... Mahirap po hindi natin masabi na 'yung import from China di tayo nakakasigurado,” ani Joy Tan, general manager ng pabrika.

Sa EMS Components Assembly Inc. sa Biñan, Laguna, puspusan ang paggawa ng medical grade face mask.

Si Raymond Esmeña, technician dati ng electronics pero ngayon pati makina na gumagawa ng face mask ay nakabisado na niya.

"Karamihan ng empleyado nawawalan ng pasok kaya dahil sa face mask nagkaroon sila ng panibagong mapapasukang business unit," ani Esmeña.

Kayang mag-produce ng 20 milyong face mask kada buwan ang EMS at puwede pang dumami kung kinakailangan kahit hindi na kailangang mag-angkat sa ibang bansa.

"We are confident that we can support the needs of the Filipino people lalo na this time, because we have partnerships with suppliers," ani Vic Domingo, operations manager ng EMS Components Assembly Inc.

Naghahanap pa ng karadagang factory workers na gagawa ng surgical face masks ang kompanya.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News