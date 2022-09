MAYNILA — Nasa 655,000 magsasaka ang makikinabang sa inilabas na moratorium sa pagbabayad ng principal obligation at amortization sa mga lupang iginawad sa ilalim ng agrarian reform program.

Sa ilalim ng Executive Order Number 4, na pinirmahan noong Martes ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakasaad na isang taong ipagpapaliban ang pangongolekta ng singil sa lupa.

“Kung mayroon kang utang, hindi ka muna magbabayad. At least may extra kang magagamit para sa ibang bagay. It gives you a breathing space," ani Agrarian Reform Undersecretary Marilyn Barua-Yap.

"It’s a recognition of the fact na nahihirapan ang magsasaka ngayon. Mahirap ang buhay, epekto ng pandemnya na hindi pa natatapos. The general downtrend, inflation and the rest of it na nagpapahirap ng buhay. Sila ang pinakahard-hit,” dagdag niya.

Nilinaw naman ng Department of Agrarian Reform (DAR) na moratorium lang ang ipatutupad ng executive order at hindi condonation ng land amortization. Ibig sabihin ay hindi pa rin burado ang mga bayarin ng agrarian reform beneficiaries kundi ipagpapaliban lang ang paniningil nang isang taon.

"Kunwari may utang ka, dapat ngayon mo bayaran, binibigyan ka ng dagdag na panahon. May space, in one year puwedeng hindi ka magbayad para magamit mo ‘yong pera mo sa ibang bagay," paliwanag ni Yap.

"Iba naman ang condonation. ‘Yong condonation is wala ka nang utang. Wala ka nang babayaran. Lahat ng utang mo, wiped out. ‘Yon ang pupuntahan after this, during the period of moratorium is in effect," dagdag niya.

Para sa agrarian reform beneficiaries sa Barangay Tinang, Concepcion sa Tarlac, kulang ang isang taong moratorium. Sa halip, condonation anila ang dapat ibigay ng gobyerno.

“Lahat sana ng amortisasyon libre na lang. Para po sana ‘yong suporta naming sa lupa, ‘yong pagbili ng pataba, abono, binhi, pwedeng makatulong sa amin sa pang-araw-araw na gamit naming sa pamilya,” ani Willy Mariano.

Nakabinbin pa sa ngayon sa Kongreso ang condonation bill na mag-aamyenda sa Comprehensive Agrarian Reform Program.

Isa ito sa mga nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address na dapat pagtuunan ng pansin ng mga mambabatas.

KAUGNAY NA BALITA:

Watch more News on iWantTFC