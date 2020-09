Singil sa tubig ng Maynilad, Manila Water tatapyasan sa Oktubre

MAYNILA - Magkakaroon ng bawas sa singil sa tubig ang Maynilad at Manila Water sa Oktubre, sabi ngayong Martes ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS).

Ayon kay MWSS chief regulator Patrick Ty, ang bawas-singil ay bunsod ng foreign currency differential adjustment (FCDA) o ang epekto ng palitan ng piso kontra sa ibang currencies.

Nasa P0.09 per cubic meter ang bawas-singil ng Maynilad.

Katumbas ito ng P0.25 bawas-singil para sa mga kumokonsumo ng 20 cubic meters (cu.m.) kada buwan at P0.50 bawas-singil sa mga may konsumo ng 30 cu.m., ayon sa water concessionaire.

Magpapatupad naman ng P0.15 per cubic meter na bawas-singil ang Manila Water.

Katumbas ito ng P0.78 per cubic meter na bawas-singil sa mga may konsumong 10 cu.m at pababa, P1.73 sa mga may konsumong 11 hanggang 20 cu.m., at P3.52 para sa may konsumong 21 hanggang 30 cu.m.

"Ito (FCDA) po is a passed on mechanism. Hindi po pwede kumita, at hindi po pwede magkaroon ng losses ang ating mga concessionaires dahil po sa movement ng foreign currency," ani Ty.

"Right now the peso is appreciating compared versus the US dollar and the Japanese yen, so this allowed the two concessionaires to be able to pass on these gains to our consumers," paliwanag niya.

Hawak ng Manila Water ang East Zone concession area na may sakop as 23 siyudad at munisipalidad sa Metro Manila at mga karatig lalawigan.

Sineserbisyuhan naman ng Maynilad ang West Zone, kasama ang Maynila, at ilang lugar sa Quezon City, Makati City, Caloocan, Pasay, Paranaque, Las Piñas, Muntinlupa, Valenzuela, Navotas at Malabon.

Sakop din ng Maynilad ang ilang lugar sa Bacoor, Imus, Kawit, Noveleta, at Rosario sa Cavite.