Pagpapaliban sa dagdag-kontribusyon pinag-aaralan ng Pag-IBIG

Watch more in iWant or TFC.tv

Mahaba ang pila ng mga gustong mag-loan sa Home Development Mutual Fund (Pag-IBIG Fund) dahil mas marami umano ang gastusin habang ang iba naman ay nawalan ng trabaho ngayong panahon ng pandemya.

Kaya pinag-aaralan umano ng Pag-IBIG Fund kung puwedeng huwag munang ituloy ang dagdag-kontribusyon na P50 sa Enero 2021.

Tatapatan ng employer ng P50 ang P50 ng miyembro para sa dagdag-kontribusyon na P100 kada buwan.

"Magko-conduct tayo ngayon ng another round of engagement consultation with our stakeholders, both the employees and the employers," ani Eduardo del Rosario, secretary ng Department of Human Settlements and Urban Development.

"But our funds, we can sustain even without increasing by 2021," aniya.

Ayon naman sa grupo ng mga employer, nag-request na sila sa Pag-IBIG Fund na ipagpaliban muna ang dagdag-kontribusyon at ituloy na lang sa ibang panahon kapag naka-recover na sa pandemya.

"Ngayon nag-COVID, siyempre lahat ng possible savings sa mga kompanya, especially SMEs (small- and medium-enterprises) saka 'yong mga empleyado, ni-request namin na i-defer muna," ani Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz-Luis.

Sa mga miyembro, maraming pabor na wala na munang dagdag-kontribusyon pero mayroon ding gustong ituloy dahil "savings" din naman ito ng miyembro.

Ramdam ng Pag-IBIG Fund ang hirap ng buhay ng mga miyembro dahil dumadami ang bilang ng mga nagde-default o hindi nakakabayad ng housing o multi-purpose loan.

Sa 14 milyong miyembro, 4.8 milyon ang kasalukuyang may utang sa Pag-IBIG Fund.

"I think there is about 20 to 30 percent ang hindi nakakabayad. I think it's quite big," ani Del Rosario.

"They can always go back to Pag-IBIG and restructure their loan payment," dagdag niya.

Samantala, simula ngayong Martes, tigil muna ang paniningil ng buwanang bayad sa mga Pag-IBIG fund loan alinsunod sa Bayanihan 2 Law.

Sa Nobyembre na ang susunod na buwanang bayad.

Wala pang inilalabas na guidelines ang Social Security System at Government Service Insurance System pero sakop din ng Bayanihan 2 ang kanilang mga pautang.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News