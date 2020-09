Balanse sa infra projects na nagamit sa pandemic, popondohan sa 2021: Avisado

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Nilinaw ni Budget Secretary Wendel Avisado na hindi nagkaroon ng reappropriation sa budget sa ilang infrastructure projects para sa taong 2021.

“Ang nangyari, 'yung kabuuan ng infrastructure projects natin ngayong taong ito ay nabawasan 'yung pondo dahil nagamit sa COVID,” ayon kay Avisado.

Ito ay matapos kuwestiyunin ni Sen. Panfilo Lacson ang ilang item sa 2021 budget na kasama na umano sa appropriations para sa ngayong taon.

Ayon kay Lacson, may mga proyektong imprastruktura ang napondohan na sa 2020 budget.

“Ang nangyari po ay minabuti ng kalihim ng Department of Public Works and Highways, ni Sec. Mark Villar, na ituloy pa rin ang mga proyekto ngayon subalit dahil kulang na nga 'yung pera, hindi rin lahat mai-release 'yung pondo para sa lahat ng projects,” sabi niya.

Sa panayam sa TeleRadyo nitong Martes, ipinaliwanag ni Avisado na balanse lamang aniya ng mga proyektong hindi natapos ang popondohan dahil sa nagamit ang parte ng pondo sa pagtugon sa pandemya.

“Halimbawa, 20 percent na-release this year, so 80 percent na lang nung total project cost ang ilalaan next year para makumpleto 'yung project,” sabi niya.

Kailangan aniyang dagdagan ang nomenclature sa listahan na ang mga proyekto ay for completion “para ma-distinguish na ito ay continuation lamang ng pondo na nagamit ng taong ito para next year mapondohan ulit at matapos ang project.”