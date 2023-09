Inihayag ngayong Huwebes ng Department of Trade and Industry (DTI) na pupulungin nito ang mga manufacturer para pakiusapan na huwag munang galawin ang presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang dulo ng 2023.

Lumabas kasi sa isang survey na maraming kompanya ang nagbabalak na magtaas ng presyo ng kanilang mga produkto dahil umano sa pagmahal ng raw materials.

Sa DTI, may 14 na ring manufacturer ang may pending request na magtaas-presyo.

"Kailangan natin silang makausap, kailangan natin silang matanong [kung] ano ba ang puwede nating magawa para ma-improve natin, kasi alam mo 'yong distribution, 'yong logistics, may gastos 'yon, gusto nating bawasan 'yon," ani Trade Assistant Secretary Mary Jean Pacheco.

Iginiit ng canned meat manufacturers na talagang may basehang magtaas ng presyo dahil sa laki ng iminahal ng presyo ng raw materials.

Bukas naman sa dayalogo ng isang leading manufacturer ng sardinas pero nanindigang may dahilan kung bakit sila humihirit ng dagdag-presyo.

"Lahat ng input costs namin in terms of logistics, in terms of fishing namin, tumatakbo lahat ng makina, talagang malaking increase in terms of costs 'yan at nag-aaray na talaga kami in terms of profitability as a company," ani Mega Sardines chief growth and development officer Marvin Tiu-Lim.

Kung ang supermarket owners' group ang tatanungin ay produktong pagkain ang dapat bantayan ang presyo.

"We're talking of basic 'yong ginagamit natin sa araw-araw kasi halos lahat ng sangkap natin, imported, wala na tayong magawa roon," ani Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Steven Cua.

Sa papalapit na Pasko, kumbinsido si Cua na tuloy ang selebrasyon pero malamang iiral ang pagiging budget-conscious ng mga Pilipino.

—Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News