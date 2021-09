Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Nabuhayan ng loob ang ilang negosyong pagbibigyang magkaroon ng limitadong operasyon sa ilalim ng alert level system, ang bagong istratehiya sa quarantine na ipatutupad muna sa Metro Manila.

Sa ilalim ng alert level 4 sa NCR, papapayagan na ulit ang 30 percent al fresco o outdoor dining capacity, 10 percent naman ng kapasidad sa indoor dining ang puwede, pero mga bakunado lang ang puwedeng papasukin.

Sa maliliit na restaurant na wala namang outdoor seating area, maliit ang epekto nito sa kita, pero okay na rin daw.

"Kung 10 percent lang po maliit lang po talaga, pero kahit papano naman po may konting papasok kesa wala," ani Leslie Sarabia, isang kitchen staff.

Ganito rin ang magiging patakaran sa mga beauty salon at barberya kaya magandang balita ito sa barberong si Jerome Cambay, lalo’t 4 na anak ang kanyang binubuhay.

"Dumarating po sa punto na mangungutang ka na lang tapos kapagka medyo ok na ulit du'n ka pa lang makakapagbayad ng mga inutang mo," hinaing niya.

Pero may nakikita silang problema sa kondisyong bakunado lang ang papapasukin.

"Mamaya 'yung mga vaccinated naman na ipakita nilang mga card baka peke naman. Pano namin malalaman kung totoo po 'yon di ba?" sabi ni Sarabia.

Ayon naman sa Resto PH na kasama sa mga nagsulong ng "bakuna bubble," kailangang isipin ng mga hindi bakunadong customer na para rin sa kanilang kaligtasan ang paghihiwalay sa kanila sa mga bakunado.

Nagpapasalamat din ang grupo na pinakinggan na rin sa wakas ng IATF ang kanilang panukala.

"We will ask naman ngayon sa mga barangays at LGU kung puwede kaming bigyan ng more space sa sidewalk para mabigyan po ng al fresco dining space 'yung mga resto na walang ganito. 'Yung mga malls are very understanding pati po gardens, parking area pinalalagyan na po ng mesa," sabi ni Eric Teng ng Resto PH.

Maliban naman sa mga restaurant, salons at barberya, puwede na rin ang 30 percent outdoor capacity para sa religious gatherings at 10 percent capacity kung indoor.

Problemado naman ang mga nasa wellness industry na kahit bahagi ng personal care services ay hindi pa rin puwedeng magbukas sa ilalim ng alert level 4.

Pati ang mga gyms na sumuporta rin sa bakuna bubble ay nagulat na hindi sila kasama sa puwedeng magbukas.

"Kami wala na naman. Talagang nakakasama na ng loob kasi may karapatan din kami sa hanapbuhay," hinaing ni Mylene Dayrit, spokesperon ng Philippine Fitness Alliance.

"That’s 365 days of continuous zero revenue. Sino ba ang matutuwa doon... Ganito kaming spa owners ngayon, nakikiusap, humihingi ng discount, 'yung iba nakikiusap na wag sila i-eject sa puwesto," sabi ni Nol Montalbo, spa owner.

Paliwanag naman ni Trade Secretary Ramon Lopez, inuna ang dine-in operations, salons, at barber shops dahil 2.4 million ang trabahong nakasalalay dito.

Para sa grupong Defend Jobs Philippines, ang bagong alert level system ay malinaw na lockdown pa rin at marami pa rin ang nananatiling walang trabaho.

"Meron bang ayuda at pagkain 'yung manggagawang mawawalan ng kita? Sasagutin ba 'yun ng pamahalaan kasi pambayad 'yun ng bills, pambayad ng kuryente, pang-upa nila, pang-data ng mga bata ngayon nagbukas na ulit ang pasukan," sabi ni Christian Lloyd Magsoy.

Ang mga negosyo naman lalo na ang mga gyms at spa, nananawagan na bigyan ng moratorium sa pagbabayad ng mga renta, tax breaks, financial assistance sa kanilang negosyo at wage subsidy sa kanilang mga tauhan.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News