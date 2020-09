ALAMIN: Meralco maintenance schedule sa Setyembre 14-20

Makararanas ng pansamantalang pagkawala ng kuryente ngayong linggo ang ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan, ayon sa Meralco.

Bunsod umano ito ng mga maintenance work o pagkukumpuni na idaraos sa mga apektadong lugar.

BULACAN (BOCAUE)

SETYEMBRE 14, 2020, LUNES

Sa pagitan ng 12:01 AM at 12:30 AM at sa pagitan ng 4:30 AM at 5:00 AM

→ Bahagi ng MacArthur Highway mula malapit sa Mercedez St. hanggang Gov. F. Halili Ave. kasama ang A. Luna St.; Shurfit Engine Rebuilder, Jesus Is Lord Colleges Foundation at ZOE Broadcasting Network sa Bgys. Bambang, Biñang 1st & 2nd at Bunlo.

→ Bahagi ng Sandico St. mula Lopez Jaena St. hanggang MacArthur Highway kasama ang P. Gomez St. sa Bgys. Bagumbayan at Wakas.

→ Bahagi ng Caingin Barangay Road mula MacArthur Highway hanggang at kasama ang Bayanihan Cui Subd. sa Bgy. Caingin.

Sa pagitan ng 12:01 AM at 5:00 AM

→ Bahagi ng Gov. F. Halili Ave. mula MacArthur Highway hanggang Biñang Barangay Road sa Bgy. Biñang 2nd.

→ Bahagi ng Biñang Barangay Road mula malapit sa MacArthur Highway hanggang Sandico St. kasama ang P. Zamora, Mercedes, H. Del Pilar at P. Burgos Sts.; Bocaue Municipal Bldg., Dr. Yanga's Hospital at St. Martin of Tours Credit & Development Cooperative sa Bgys. Antipona, Biñang 1st & 2nd, Bunlo, Poblacion at Wakas.

→ Bahagi ng Sandico St. mula Biñang Barangay Road hanggang malapit sa Lopez Jaena St. sa Bgys. Poblacion at Wakas.

→ Bahagi ng A. Luna St. mula Biñang Barangay Road hanggang malapit sa Bukid St. kasama ang St. Martin Subd., Villa Del Carmen Subd., A & V Subd.; NIA Road, A. Mabini, J. P. Rizal, M. H. Del Pilar at Pulo Sts.; St. Paul Hospital Bulacan at St. John Academy of Bayanihan sa Bgys. Bambang at Sulucan.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad na apektado ng DPWH bridge widening project sa Bgy. Bambang, Bocaue, Bulacan.

TAGUIG CITY (FORT BONIFACIO)

SETYEMBRE 16, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 8:00 AM at 1:00 PM

→ Dexterton, Taison, Hanjin Bldg., Avecshares Center, De La Salle University – Rufino Campus, Jollibee, W-Tower at GSC Corporate Center sa Bonifacio Global City (BGC).

DAHILAN: Pag-install ng mga bagong pasilidad sa Bonifacio Global City (BGC), Bgy. Fort Bonifacio, Taguig City.

QUEZON CITY

SETYEMBRE 16 - 17, 2020, MIYERKOLES HANGGANG HUWEBES

Sa pagitan ng 11:00 PM at 11:30 PM (Miyerkoles) at sa pagitan ng 5:30 AM at 6:00 AM (Huwebes)

→ Bahagi ng Quezon Ave. mula malapit sa Gen. Lim St. at West Ave. hanggang at kasama ang Mazda, Honda Cars, STI College, CSP Bldg., The Good Samaritan United Methodist Church, Phoenix Publishing House, Tres Hermanas Bldg., National Fisheries Research and Devt Institute, Kayumanggi Press, East West Bank, Sobida, Milandre Center, Kremlin Spa, Classmates KTV, Sogo Hotel, ComWorks Bldg., Hyundai Motors, Lemon Tree Inn, Capitol Medical Center, Capitol Medical Center – Diagnostic Center Annex, Heartbeat Mega KTV, Queens Chamber, Cecilleville Bldg., Quezon Ave. Condominium, KFC, Volkswagen, Chevrolet, Halili School of Dance, Hemotek Renal Center at China Bank sa Bgys. Sta. Cruz at Sto. Domingo.

→ Bahagi ng Gen. Lim St. mula West Ave. hanggang at kasama ang Col. Marcelino at Gen. De Jesus Sts. sa Heroes Hill Subd., Bgy. Sta. Cruz.

→ Bahagi ng Gen. Lim St. mula malapit sa Roosevelt Ave. hanggang Quezon Ave. sa Bgy. Sta. Cruz.

→ Bahagi ng Sct. Reyes St. from Quezon Ave. hanggang at kasama ang Sct. De Guia, Sct. Fuentebella at Sct. Gandia Sts. at Mother Ignacia Ave. kasama ang National Tobacco Administration at St. Mary’s College of Q.C. sa Bgy. Paligsahan.

→ Bahagi ng Panay Ave. mula Sct. Reyes St. hanggang at kasama ang Victoria Towers, PASDA Mansions at Rosemont Tower sa Bgy. Paligsahan.

Sa pagitan ng 11:00 PM (Miyerkoles) at 6:00 AM (Huwebes)

→ Bahagi ng Quezon Ave. mula Blue Orchids Health Spa hanggang at kasama ang Bureau of Internal Revenue (BIR) – RDO 39, Aberdeen Court, Great Eastern Hotel, Allied Bank at Punchline sa Bgys. Paligsahan, South Triangle at West Triangle.

→ Bahagi ng West Ave. mula Quezon Ave. hanggang at kasama ang Examiner Road, Daily Mirror at Liwayway Sts.; Anytime Fitness, Hap Chan Restaurant, Starbucks Coffee, Cabalen Restaurant, HILTI, West City Plaza, Veria Bldg., PG Bldg., Carbal Bldg., Puregold Jr. Supermarket, Kamayan Restaurant, Kowloon Restaurant at Delta Bldg. sa Bgys. West Triangle, Nayong Kanluran at Paltok.

→ Bahagi ng Examiner Road mula West Ave. hanggang T. Benitez St. sa Bgy. West Triangle.

→ Bahagi ng T. Benitez St. mula Liwayway St. hanggang at kasama ang Embassy Garden Homes; Balita, Dalisay at Daily Mirror Sts. sa Bgy. West Triangle.

→ Bahagi ng Liwayway St. mula West Ave. hanggang at kasama ang Daily Mirror, Chronicle, Evening News at T. Benitez Sts. sa Bgy. West Triangle.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad na apektado ng DPWH road widening project sa Quezon Ave. sa Bgy. Paligsahan, Quezon City.

RIZAL PROVINCE (TAYTAY)

SETYEMBRE 17, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 12:01 AM at 4:00 AM

→ Bahagi ng Taytay Diversion Road (Manila East Road) mula St. Paul of Chartes Vigil House hanggang at kasama ang Metrobank, SM City – Taytay, Isuzu Motors Taytay, Mariposa Lodge, Holy Garden Memorial Park, Crystal Resins, Industrial Specialties, Sealtite at Kapalaran Elementary School; East Acropolis Executive Subd., Monte Vista Heights Subd., Golden City Subd., Summerfield Subd., Cherry Ville Subd. at Kapalaran Subd. Phase 1; Sitio Kapalaran at Sitio Burol sa Bgys. Dolores at San Juan.

DAHILAN: Line reconductoring works sa Taytay Diversion Road (Manila East Road) sa Bgy. Dolores, Taytay, Rizal Province.

BATANGAS (BATANGAS CITY)

SETYEMBRE 17 – 18, 2020, HUWEBES HANGGANG BIYERNES

Sa pagitan ng 10:00 PM (Huwebes) at 3:00 AM (Biyernes)

→ Bahagi ng Pres. Jose P. Laurel Highway mula Philam Life hanggang at kasama ang Filipinas Funeral Home, University of Batangas – Main Campus at University of Batangas – Admissions Office Bldg. sa Bgy. Kumintang Ibaba.

→ Bahagi ng Hilltop Road mula Pres. Jose P. Laurel Highway hanggang at kasama ang Sitio Hilltop; Durham Road, Sterling Road, Mendoza Road 1, Mendoza Road 2 at Bay Road sa Bgy. Kumintang Ibaba.

→ Arce Subd. Phases 1 & 2 at Villa Neneng Subd. sa Bgy. Kumintang Ibaba.

→ Bahagi ng Calicanto Crossing St. mula Maselang St. sa Bgy. Calicanto hanggang at kasama ang Villa Percy Subd., Provincial Engineers Compound, FPIC Housing Compound, Lourdes Compound at Sitio Meralco Site sa Bgy. Kumintang Ilaya.

DAHILAN: Pag-install ng poste at pagpalit ng mga pasilidad sa Pres. Jose P. Laurel Highway at Hilltop Road sa Bgy. Kumintang Ibaba, Batangas City, Batangas Province.

PARAÑAQUE CITY AT PASAY CITY

SETYEMBRE 17 – 18, 2020, HUWEBES HANGGANG BIYERNES

Sa pagitan ng 11:30 PM (Huwebes) at 4:30AM (Biyernes)

→ Bahagi ng C-5 Road Ext. mula Caltex Gas Station sa Pasay City hanggang Moonwalk Access Road kasama ang Buensuceso Homes 2 Subd. at Regency Place Subd. sa Bgy. Merville, Parañaque City.

→ RSG Airport View Subd. sa Bgy. Santo Niño, Parañaque City.

DAHILAN: Line reconductoring works at pagpalit ng mga poste sa C-5 Road Ext. sa Bgys. Merville at Santo Niño sa Parañaque City.

BULACAN (BOCAUE)

SETYEMBRE 19, 2020, SABADO

Sa pagitan ng 1:00 AM at 6:00 AM

→ Bahagi ng MacArthur Highway mula Avelino Mendoza St. hanggang at kasama ang Sitio Bihonan; Antipona Road; at Bocaue Public Market sa Bgys. Biñang 2nd, Antipona at Caingin.

DAHILAN: Reconstruction at reconductoring ng mga pangunahing linya sa MacArthur Highway sa Bgy. Biñang 2nd, Bocaue, Bulacan.

CAVITE (IMUS CITY)

SETYEMBRE 19, 2020, SABADO

Sa pagitan ng 9:00 AM at 2:00 PM

→ Richlane Subd. Road mula Emilio Aguinaldo Highway hanggang at kasama ang Richlane Subd.; at bahagi ng Santiago Subd. sa Bgys. Anabu II-E at II-F.

DAHILAN: Line conversion works sa Emilio Aguinaldo Highway sa Bgy. Anabu II-F, Imus City, Cavite.

BULACAN (SAN ILDEFONSO)

SETYEMBRE 20, 2020, LINGGO

Sa pagitan ng 12:45 AM at 1:29 AM at sa pagitan ng 5:31 AM at 6:15 AM

→ Bahagi ng Cagayan Valley Road mula Bgy. Maasim, San Ildefonso, Bulacan hanggang malapit sa Petron Gas station sa Bgy. Sapang Putol kasama ang Bgys. Calasag, Calawitan, Maasim, Malipampang, Matimbubong at Pulong Tamo.

→ Bahagi ng M. Valte Road mula Bgy. Pinaod hanggang at kasama ang Bgy. Palapala.

DAHILAN: Preventive maintenance at testing works sa loob ng Meralco – San Miguel substation.

LAGUNA (CALAMBA CITY AT LOS BAÑOS) AT BATANGAS (STO.TOMAS)

SETYEMBRE 20, 2020, LINGGO

Sa pagitan ng 5:30 AM at 5:59 AM at sa pagitan ng 6:01 PM at 6:30 PM

→ Bahagi ng Calamba – Los Baños National Highway (Manila South Road) mula Taklaban St. sa Bgy. Real hanggang Bucal Barangay Road sa Bgy. Bucal, Calamba City, Laguna.

→ Bahagi ng Calamba – Los Baños National Highway (Manila South Road) mula Camp Eldridge sa Bgy. Lalakay hanggang Batong Malake Junction Road sa Bgys. Años at Batong Malake sa Los Baños, Laguna.

Sa pagitan ng 6:00 AM at 6:00 PM

→ St. Thomas Paper Mill sa Bgy. San Felix, Sto. Tomas, Batangas.

DAHILAN: Pag-upgrade ng pasilidad sa NGCP sa NGCP Bay - Calamba 69kV transmission lines.