‘Water allocation sa NCR mababawasan kung bababa pa ang tubig sa Angat’

MAYNILA - Posibleng mabawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila kapag nagpatuloy ang pagbaba ng lebel ng tubig sa Angat dam at iba pang pinagkukuhanan ng tubig sa Kamaynilaan, ayon sa isang opisyal.

Nitong Setyembre 1, binawasan na sa 46 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa dating 48 cubic meters per second.

Ayon kay National Water Resources Board director Sevillo David, kapag nagtuloy-tuloy ang pagbaba ng water level sa Angat posibleng bumaba pa ang alokasyon ng tubig sa Kamaynilaan.

“Sa ngayon mini-maintain natin yung 46 pero kung patuloy na bababa ang lebel ng Angat dam mula ngayon hanggang sa susunod pang mga linggo baka kailangan mag-adjust tayo,” ani David.

“Isa sa posibleng mangyari na scenario yung pagkakaron ng mga water interruption.”

Sa tala ng PAGASA-Hydrometeorology Division, bumaba sa 177.51 meters ang water level ng Angat dam alas-6 ng umaga, kumpara sa naitalang 178.01 meters noong Biyernes.

Mababa ito sa minimum operating level ng dam na nasa 180 meters.

Pero sa ngayon, sapat pa ang suplay ng tubig sa Kamaynilaan, ayon sa NWRB.

Plano ng NWRB na magsagawa ng cloud seeding para may bumagsak na ulan sa mga dam.

Paalala rin nila na magtipid sa tubig. — Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News