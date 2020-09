ALAMIN: Full 'contactless' na pagbayad sa mga toll plaza sisimulan na sa Nobyembre 2

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Hinikayat ang mga motorista na magpakabit na ng RFID sticker na kailangan para sa "cashless toll payment" bago ito ipatupad para sa lahat ng mga dadaang sasakyan sa mga toll plaza pagdating ng Nobyembre 2.

Abe Sales, Executive Director Toll Regulatory Board: Soon we will be meeting with operators para pag-usapan ang Implementing Rules and Regulations para sa RFID 100% implementation sa toll. — Jacque Manabat (@jacquemanabat) September 11, 2020

Unang inhayag ng toll companies na kailangan nang ipakabit ang Radio Frequency Identification (RFID) system, sa harap ng pagdami ng mga toll teller o mga nagbabantay ng mga toll na nahawahan na ng coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Magagamit ang mga sticker sa North Luzon Expressway, Cavite-Laguna Expressway, C5 Link, Subic - Clark - Tarlac Expressway, at Manila–Cavite Expressway.

Nasa P200 hanggang P500 ang halaga ng RFID na magsisilbing "load," na hindi nag-e-expire, ayon sa pinuno ng Easytrip na si Eugene Antonio.

Easytrip president and chief executive Eugene Antonio explains RFID stickers load has no expiration date. It is classified as refundable deposit. — Jacque Manabat (@jacquemanabat) September 11, 2020

Maaaring makuha ito sa mga toll plaza at mga convenience stores. Maaari rin mabili online ang load.

Kapag RFID na ang gamit, 3 segundo lang ang itatagal ng transaksyon sa kada toll booth.

Hamon ngayon sa mga toll operator kung paano mahihimok ang mga motorista na magpakabit ng mga RFID Sticker lalo’t inaasahan na dadagsa muli ang mga motorista sa mga toll plaza pagdating ng Undas, ayon kay Antonio.

Magtatalaga ang toll operators ng ground personnel sa mga toll booth para tulungan ang mga motoristang hindi pa nakakabili ng RFID sticker.

Siniguro rin ng mga operator na hindi mawawalan ng trabaho ang mga teller lalo na’t marami pang proyekto ang kompanya ang nakapila at mangangailangan ng dagdag na personnel.

