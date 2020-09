'ABS-CBN sana mag-apply uli ng franchise para makapaghabol ng frequencies'

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Dapat subukan ng ABS-CBN na muling mag-apply ng bagong prangkisa sa Kongreso para magkaroon ng basehan na maghabol at mabawi ang nakuhang frequencies ng National Telecommunications Commission, ayon sa Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas.

Wala na kasi anilang matitirang frequency kapag naipamigay na sa iba ang radio at TV frequencies na binawi ng NTC sa ABS-CBN.

"I hope ABS is considering reapplying again for another franchise para lang mahabol na makakuha ng tsansa na maka-partake o makuha nila frequencies nila," ani Herman Basbaño, chairman ng KBP.

"We know that there has to be a process pero kung kaya naman at interesado talaga ang ABS, puwede naman nating balikan 'yan at apply franchise again and submit intent to NTC kasi sa kanila naman ito," dagdag niya.

Maaalalang inutos ng NTC ang pagbawi sa TV at radio frequencies ng ABS-CBN Corp. kasunod ng pagpatay ng Kongreso sa hiling ng kompanya para sa bagong broadcast franchise.

Bawal nang magpatuloy na magpatakbo ng istasyon ng radyo at telebisyon ang ABS-CBN dahil wala na itong prangkisa, ayon sa NTC Administrative Order 2020-008 - na nakabase sa pagpatay noong Hulyo ng House committee on legislative franchise sa aplikasyon ng ABS-CBN para sa panibagong 25-year franchise.

Aabot sa 75 ang bilang ng channels at frequencies na kabilang ang kinikilalang Channel 2 sa telebisyon, 630 sa AM radio station, at 10 digital terrestrial television broadcasting stations na ginamit para sa ABS-CBN Blackbox.

Para sa KBP, malaking dagok sa ABS-CBN ang pagbawi sa frequencies.

Marami kasi ang mag-aagawan sa mga ito. At kahit makakuha pa ng panibagong prangkisa ang network giant sa susunod na Kongreso, maaaring mawalan na ng frequency ang ABS-CBN, ayon kay Basbaño.

"Kung mauubos po 'yung frequency sa dami ng aplikante, ang mangyayari pipila rin kayo sa pag-apply. So tama po 'yung sinasabi niyo na maaaring wala na kayong frequency after 2 years," ani Basbano.

Pero ibang usapan daw kung matutuloy ang paglipat sa digital sa Disyembre 2020 mula sa kasalukuyang analog na sistema dahil madaragdagan ang mga libreng frequencies.

Pero kailangan daw naka-95 porsiyento na ang penetration rate ng gagawing "Digital TV Set Up Box" sa Metro Manila.

"Mayroon kasing inaasahan na malilibreng frequency kapag dumating ang panahon na isa-shutdown po ang lahat ng analog. Pero numero e, may 95 percent Digital TV Set Up Box penetration dapat ang Metro Manila. Mahirap i-determine iyon," ani Basbaño.

Para kay Bayan Muna Rep. Carlos Zarate, inunahan ng NTC ang ikinasang People’s Initiative para isulong ang prangkisa ng ABS-CBN.

"Talagang gusto nang alisan hindi lang ang ABS-CBN ng boses kung hindi 'yung mga umaasa pang mamamayan na maibalik sa ere ang ABS-CBN," ani Zarate.

Sinubukan ng ABS-CBN na kausapin ang mga opisyal ng NTC pero walang nais magbigay ng pahayag.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News