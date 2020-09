Panukalang pag-amiyenda sa Price Act, lusot na sa komite ng Kamara

A customer avails of the promo at an alcohol refilling station inside a drug store in Manila on August 21, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Lusot na sa isang komite sa Kamara ang panukalang amyendahan ang ilang probisyon sa Price Act na magsisigurong may ngipin ang gobyerno pagdating sa presyo ng bilihin ngayong panahon ng pandemya.

Inaprubahan ng House Committee on Trade and Industry ang panukalang pagbabago sa ilang probisyon ng Price Act na napapanahon lamang dahil taong 1992 pa noong amyendahan ang naturang batas, ayon kay DTI Usec. Ruth Castelo.

Kabilang sa nais na maamiyendahan ang pag-aalis sa probisyon na maaaring umiral lamang ang ilang itinatakda ng batas sa partikular na pagkakataon at pairalan ito sa lahat ng oras.

Nakasaad kasi sa batas na maaari lamang magamit ang price control kapag nasa ilalim ng state of calamity, state of emergency, suspension ng writ of habeas corpus, martial law at rebellion.

Ipinadaragdag naman sa listahan ng basic necessities ang alcohol, sanitizer, disinfectants, infrared body thermometer, personal protective equipment o PPE gaya ng face masks, gloves, cover-all, hair caps, shoe cover at goggles.

Ang toothbrush, toothpaste, shampoo, tabo, balde, payong at rain coat kasama rin ang school supplies tulad ng uniform, shoes, bags, crayons, pencils, eraser, ballpen, ruler, medyas, notebook at papel naman ay ipinapasama sa listahan ng prime commodities.

Ang National Price Coordinating Council ay bibigyan din ng awtoridad na bawasan o dagdagan ang listahan ng mga basic necessities at prime commodities basta may basbas ng Pangulo.

Ipinapasama rin sa panukalang amiyenda ang pagbibigay ng malinaw na depenisyon ng "average price" ng mga produktong saklaw ng batas.

Kasama rin sa panukalang pag-amiyenda ang pagsasama ng presyo ng mga bilihin sa mga digital na pamilihan.

Pinagaaralan naman kung isasama rin sa price act ang presyo ng laptop at iba pang gadgets para sa online learning, ayon sa DTI.