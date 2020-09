NTC inutos ang pagbawi ng frequencies, channels ng ABS-CBN

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Iniutos ngayong Huwebes ng National Telecommunications Commission ang pagbawi sa TV at radio frequencies ng ABS-CBN Corp. kasunod ng pagpatay sa Kongreso sa hiling ng kompanya para sa bagong broadcast franchise.

Base sa NTC Administrative Order 2020-008, hindi na puwedeng magpatuloy na magpatakbo ng istasyon ng radyo at telebisyon ang ABS-CBN dahil wala na itong prangkisa.

Ibinase ang desisyon sa pagpatay noong Hulyo ng House committee on legislative franchise sa aplikasyon ng ABS-CBN para sa panibagong 25-year franchise.

Nasa 75 ang bilang ng channels at frequencies sa listahan ng recall, kasama ang kinikilalang Channel 2 sa telebisyon, 630 sa AM radio station, at 10 digital terrestrial television broadcasting stations na ginamit para sa ABS-CBN Blackbox.

Pinawalang bisa rin ng NTC ang provisional authorities o certificates of public convenience na binigay sa ABS-CBN Corp. para makatulong at mapabilis ang pagtayo nito ng broadcast network.

Lahat ng pending applications at petition ay ibinasura na rin.

Nakapirma sa dokumento si NTC Commissioner Gamaliel Cordoba, at deputy commissioners Edgardo Cabarios at Delilah Deles.

Ang mga frequencies ay pagmamay-ari ng gobyerno, at pinapahiram lamang ito sa media companies tulad ng ABS-CBN, at mga telecommunication company, para makapag-broadcast sa bansa.

Itinuturing ang frequencies bilang finite resource, na nangangahulugang mahalaga ang bawat frequency dahil hindi ito dumadami.

Walang sinabi ang NTC order kung ano ang balak gawin ng gobyerno sa mga binawing frequencies pero maaari nila itong ipa-bid sa iba pang mga kompanya.

-- Ulat ni Warren de Guzman, ABS-CBN News