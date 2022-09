Watch more News on iWantTFC

Hindi lang presyo ng sariwang karneng baboy ang nagtataas dahil sa kakulangan ng mga suplay,

Maging sa "Lechon Capital of the Philippines" o ang La Loma sa Quezon City ay tumaas na rin ang presyo ng mga lechon baboy, ayon sa ilang mga nagtitinda.

Ayon sa tinderang si Mindalim Atim, nasa P7,500 na ang pinakamaliit na size ng kanilang lechon mula P3,500 hanggang P4,000.

Inaasahan ding tataas pa ang presyo nito ngayong "ber" months.

"Malaki ang effect sa akin kasi siyempre may mga kalaban kami na mababa talaga. Ang online. Medyo mataas," ani Atim.

Made-to-order ang karamihan sa mga niluluto nila dito.

Nitong Huwebes ay mabenta ang lechon ayon sa mga nagtitinda dahil sa Feast of the Nativity of Mary, habang umaasa silang lalo pang lalakas ang bentahan ng mga lechong sa mga darating na buwan.

Unang nabanggit ng mga taga-industriya na tumataas ang presyo ng baboy dahil sa banta ng African Swine Fever.

-- Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News