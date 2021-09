Simpleng quarantine protocol hiling ng PH entrepreneurship adviser

Isa lang ang karinderyang pinagtatrabahuhan ni Gemma Nombela sa mga nadismaya sa urong-sulong na patakaran ng gobyerno sa mga community quarantine status.

Hindi umano kasi sapat na puro takeout order lang para makabawi sina Nombela sa kita.

"Excited kami kasi siyempre madadagdagan 'yong araw ng pasok namin, magiging kompleto na... ngayon hindi na," ani Nombela.

Dapat kasi'y ilalagay na noong Miyerkoles ang Metro Manila sa general community quarantine (GCQ) with alert level system pero binawi ito at pinalawig pa ang modified enhanced community quarantine (MECQ) sa capital region hanggang Setyembre 15.

Ayon kay Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion, ipinanukala niya sa Inter-Agency Task Force na simplehan na lang ang quarantine restrictions para madaling maintindihan at maipatupad.

"If you can keep it to GCQ 1 and GCQ 2, but if you really have to, then you limit to 3 [alert] levels... huwag muna ilagay 'yong 4," ani Concepcion.

"What will determine [a] restaurant to operate at 20 percent, at 40 percent? So I think let's simplify it," dagdag niya.

Iminungkahi rin ni Concepcion na subukan na ang "bakuna bubble" sa Metro Manila kahit pa palawigin ang MECQ hanggang katapusan ng Setyembre.

Sa ilalim ng "bakuna bubble," bibigyan ng pribilehiyo ang mga bakunadong indibidwal na makapasok sa ilang establisimyento at transportasyon.

Pabor naman ang grupong Management Association of the Philippines sa panukalang "bakuna bubble."

Pabor rin ang restaurant owner na si Fran Lim sa "bakuna bubble" kahit hanggang 50 porsiyento lang ang capacity, kasama ang al-fresco o outdoor dining.

"At least may kahit konting kita ka pa... 'yong suweldo ng mga tao. Kailangan nilang kumita, may pinapakain din sila so kailangan isipin 'yon," ani Lim.

