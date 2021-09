Nakawala ang higit 200 tonelada ng isda matapos masira ang kanilang mga kulungan sa Lipa City, Batangas noong Miyerkoles dahil sa hagupit ng Bagyong Jolina.

Sa inisyal na pagtataya ng mga mangingisda, higit 30 fish cage ng tilapia at bangus ang nasira dahil sa pananalasa ng bagyo.

"Bale sa sobrang lakas ng hangin at lalaki ng alon nawasak 'yung cages nila. Saka 'yong mga lambat naalis," ani Robert Martinez, pangulo ng Kilusan ng mga Maliliit na Mangingisda sa Lawa ng Taal.

Kasalukuyan pang nililikom ng Department of Agriculture (DA) ang datos sa lawak at halaga ng pinsala ng bagyo sa mga palaisdaan sa Batangas at Cavite.

Sa ilang palengke naman sa Metro Manila, walang nahango na isda mula Batangas.

Sa Pampanga muna kumuha ng mga tilapia ang Muñoz Market at Kamuning Market sa Quezon City.

Nagmahal naman ang ilang isdang dagat nang P20 hanggang P50 kada kilo dahil pa rin sa bagyo.

"Medyo mahal ang isda gawa noong nag-ulan nga," sabi ng tindero na si Mar Dionisio.

"Wala masyadong dating ngayon na isda, 'yong mga galing sa Batangas," aniya.

Samantala, sa ngayon ay wala pa ring paggalaw ang presyo ng mga gulay galing Calabarzon na tinamaan ng bagyo.

Pero posibleng magmahal ang mga ito sa mga susunod na araw, ayon sa ilang tindera.

Pero ayon kay Agriculture Undersecretary Kristine Evangelista, 0.24 porsiyento lang ng mga gulay sa Metro Manila ang galing sa Calabarzon kaya hindi dapat gaanong maapekthuan ang supply at presyo.

"If you're from Commonwealth (Quezon City), chances are ang gulay mo will be coming from Regions 1, 2, 3. If you’re from Las Piñas, baka galing ng [Calabarzon]. So magkakaroon ng pagkakaiba ng presyo ang mga palengke natin," ani Evangelista.

Nakaabang din ang mga magsasaka sa Benguet sa epekto ng paparating na Bagyong Kiko dahil kasalukuyan pa silang nagtatanim ng gulay at hindi pa tuluyang nakakabangon sa pinsala ng habagat.

Nangangamba umano ang mga magsasaka sa Benguet na maapektuhan ng Bagyong Kiko ang kanilang mga pananim tulad ng lettuce, repolyo, carrots at patatas.

Sa datos ng DA, umabot na sa P4.9 milyon ang inisyal na halaga ng pinsala ng Bagyong Jolina sa high-value crops tulad ng gulay at cassava sa Cavite, Laguna, Batangas at Masbate.

— Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News