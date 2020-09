Singil sa kuryente ng Meralco bababa sa Setyembre

MANILA - Magkakaroon ng bawas-singil sa kuryente ang Meralco ngayong Setyembre.

Ayon sa pinakamalaking power distributor sa bansa, aabot sa P0.0623 kada kilowatt hour (kWh) ang bawas sa singil sa kuryente para sa September bill, ayon sa Meralco.

Overall na singil sa kuryente ng Meralco, BABABA ng P0.062/kwh sa September 2020 bill. Ito na ang ika-limang sunod na buwang may bawas singil ang Meralco.



Kunsumo Bawas Singil

200 kwh P12

300 kwh P19

400 kwh P25

500 kwh P31