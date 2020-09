Online marketplace na 'Wow Munti Mall' inilunsad ng mga taga-Muntinlupa City

Binuo ng mga college student at mga scholar ng lungsod ang website, kung saan makikita ang iba't ibang produkto na ibinebenta ng mga taga-Muntinlupa. Screenshot

MAYNILA - Inilunsad ngayong Martes ang isang "online platform" sa Muntinlupa City na layong tulungan ang mga nagnenegosyo ngayong "new normal".

Ito ang "Wow Munti Mall," na inilunsad ng Muntinlupa LGU, kasama ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Department of Trade and Industry, at Department of Labor and Employment.

Binuo ng mga college student at mga scholar ng lungsod ang website, kung saan makikita ang iba't ibang produkto na ibinebenta ng mga taga-Muntinlupa.

Layon nitong mabigyan ng plataporma ang mga nagsimula ng negosyo na i-advertise ang kanilang mga produkto, lalo na ang mga nawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya.

"Our priority is really to help the MSME (Micro, Small & Medium Enterprises), lalo na po ngayong pandemic... This is going to be for the long run para maging sustainable na," ani Franchesca Alon, scholar ng siyudad.

Layunin din nitong maiugnay sa mga indibidwal, ahensiya ng gobyerno, o kompanya na nangagailangan ang kanilang mga produkto.

"Say for example po, mayroong mga companies na may projects sila na tutulong for frontliners, why not urge those companies na bilhin yung mga products nila at yun ang i-donate sa mga frontliners?" ani Carr Paladin, isa pang scholar na tumulong sa pagbuo ng naturang website.

Mahihikayat din nito ang mga negosyante na mapalago ang kanilang negosyo, ayon kay Elvi Sanchez-Quizon, pangulo ng PCCI - Muntinlupa.

“To encourage them into becoming great entrepreneurs where we are increasing the demand of local products," sabi ni Quizon.

May loan (pautang) naman na alok ang lokal na pamahalaan para sa walang pangpuhunan, ayon sa konsehal na si Atty. Raul Corro.

“Nagpapahiram po kami ng puhunan na walang tubo. Nag-uumpisa po yan sa P5,000. At yung iba po na humiram po sa amim, lumago na ang negosyo," ani Corro.

Sa ngayon, 26 produkto na ang makikita sa website, na maaaring tingnan dito.