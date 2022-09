Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Nagdagdag ng seguridad ang ilang e-wallet na madalas na ginagamit sa bansa sa harap ng naglipanang text scams na sinasabing maaaring kumuha ng impormasyon mula sa nasabing plataporma.

Ang Globe Telecom na siyang may hawak ng GCash, tinatakpan na ang buong pangalan ng padadalhan ng pera.

"GCash just last night already started masking those first names... What we are hoping is that it is not going to increase the amount of wrong sent [money]," ani Globe Telecom Chief Information Security Officer Anton Bonifacio.

Ang Smart, na may hawak ng Maya, nagsagawa na ng mga simulation para masuri ang problema sa kanilang banda.

"We did a simulation based on the information that we got as to the format of the names that are included in the SMS," ani PLDT and Smart Chief Information Security Officer Angel Redoble.

Ayon sa mga kompanya na nag-aalok ng online payment services, sinasamantala ng cyber criminals ang lehitimong features ng digital applications.

"What we want is to provide the first name so that won't happen so that people with their hard earned money would not be able to do it wrongly. Unfortunately again, abusing that feature they're using it to scrape [information]," ani Bonifacio.

Paglilinaw ng GCash na walang nangyayaring data breach o leak sa kanilang sistema at tiniyak din nito ang integridad ng datos ng mahigit 66 milyon nitong user.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News