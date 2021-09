MAYNILA — Dismayado at nanlulumo ang mga negosyo at manggagawa dahil sa biglaang pagbawi ng pamahalaan sa pagpapatupad ng general community quarantine (GCQ) sa Metro Manila ngayon sanang Miyerkoles.

Marami kasi sa kanila ang naghanda, gumastos, at umasang makakabawi sa kita at makakabalik na sa mga trabaho.

"Excited kami kasi syempre madadagdagan yung araw ng pasok namin, magiging kumpleto na... Eh ngayon hindi na... Nagbabayad kami ng bahay, may nag-aaral akong anak, yung pagkain yung maapektuhan," hinaing ni Gemma Nombela, serbidora sa isang karinderya.

Dahil ipinako sa modified enhanced community quarantine (MECQ) ang NCR, bawal pa rin ang dine in.

Ayon sa Resto PH, hindi basta-basta ang paghahanda para makapagbukas ang isang restaurant.

"May supplies cost, utilities cost, inventory cost marami po yan... yung gas supply, water supply so ni-rush po nila, nag-overtime po sila, marami sa staff actually wala po sa Manila, umuwi po ng probinsya at kailangan pang papuntahin, bigyan ng pamasahe para makabyahe dito. And pagdating nga dito magugulat ka na lang walang trabaho," hinaing ni Eric Teng, pinuno ng grupo.

Tingin ng Akbayan partylist, dapat bayaran ng pamahalaan ang mga ginastos ng mga negosyo dahil sa kapalpakang idinulot ng umano'y pabugso-bugsong paraan ng pagdedesisyon.

"The IATF must reimburse small businesses that incurred losses…we demand an 'incompetence fee' from this government. Dahil sa pabugso-bugsong pagdedesiyon ng gobyerno, ang mga pinaghirapang puhunan, pamasahe at iba pang gastusin ng ating mga kababayan ay naaksaya at nauwi sa wala," anang grupo.

Sabi naman ng Philippine Chambers of Commerce and Industry (PCCI), dapat ayusin ng gobyerno ang sistema nila dahil mga negosyante at manggagawa ang nagdudusa.

"Authorities must be prudent in prematurely announcing half-studied policies or policy shifts as they have tremendous impact on business operations and people’s daily lives," ani PCCI acting president Edgardo Lacson.



—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News