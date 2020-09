Posibleng may maliit na bawas-singil sa kuryente: Meralco

Watch more in iWant or TFC.tv

Posibleng magkaroon ng maliit na bawas sa singil ng kuryente para sa September bill, sabi ngayong Martes ng Meralco.

"There is still that possibility of a slight reduction kaya hopefully magandang balita sa customers natin," sabi ni Meralco Spokesperson Joe Zaldarriaga sa panayam ng ABS-CBN News.

Sa Miyerkoles nakatakdang ianunsiyo ng Meralco ang September rates at kung pababa nga ang singil.

Sakaling bumaba, iyon na ang ikalimang buwang may tuloy-tuloy na bawas-singil ang Meralco.

Pag-audit sa Meralco

Samantala, tumanggi naman ang Commission on Audit (COA) na i-audit ang Meralco dahil trabaho raw ito ng Energy Regulatory Commission (ERC).

Noong Hulyo, humingi ng tulong ang ERC sa COA na i-audit ang mga refund ng Meralco, na umaabot ng lagpas P60 bilyon.

Pero kahit tumanggi ang COA, itutuloy pa rin umano ng ERC ang audit.

"Maaari kaming mag-hire ng external auditor para ma-audit 'yang mga halaga na 'yan o kaya mag-hire kami ng additional manpower para may gumawa," ani ERC Commissioner Rexie Baldo-Rigal.

Halos P20 bilyon pa ang kailangang i-refund ng Meralco sa mga kostumer, na iniutos ng korte.

"Kung maaari ibalik ito sa mga konsumer, sa pangkalahatan in the form of general refund," ani Baldo-Rigal.

Para sa grupong Bayan Muna, tungkulin ng COA na i-audit ang mga public utility, tulad ng Meralco, kung kinakailangan.

"Malaking tulong 'yan sa mga mamamayan at sa mga konsumer na hirap na hirap ngayon sa pandemic kung maisauli ang mga refund na hindi pa na-distribute ng Meralco," ani Bayan Muna Chairman Neri Colmenares.

Ayon kay Zaldarriaga, bukas ang Meralco sa audit kung ito ang ipupursige ng ERC.

"Ang Meralco naman ay ina-audit taon-taon, internally at externally," ani Zaldarriaga.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News