ALAMIN: Meralco maintenance schedule sa Setyembre 7-13

Magkakaroon ng maintenance work o pagkukumpuni ang Meralco sa ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan ngayong linggo, dahilan para makaranas ng power interruption ang ilang bahagi ng mga nasabing lugar.

Base sa abiso ng Meralco, narito ang mga lugar na apektado ng power interruption:

QUEZON CITY (NOVALICHES)

SETYEMBRE 8, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng Masaya at Florentina Sts.; at Golden HOA Subd. sa Bgy. Gulod.

DAHILAN: Paglilipat at pagpapalit ng mga pangunahing linya sa Golden HOA Subd., Bgy. Gulod, Novaliches, Quezon City.

LAS PIÑAS CITY (ALMANZA DOS) AT MUNTINLUPA CITY (ALABANG)

SETYEMBRE 8 - 9, 2020, MARTES HANGGANG MIYERKOLES

Sa pagitan ng 11:00 PM (Martes) at 4:00 AM (Miyerkoles)

→ Bahagi ng Investment Drive from Commerce Ave. hanggang at kasama ang ALPAP 2 Bldg., Park Trade Centre, Alabang Business Tower, MAPFRE Insular Insurance Corporate Center, Unioil Center at Richville Corporate Plaza sa Madrigal Business Park.

→ Bahagi ng Gladiola St. mula Investment Drive hanggang malapit sa Sampaguita St. kasama ang Jasmin at Lotus Sts. sa T. S. Subd. sa Bgy. Almanza Dos, Las Piñas.

DAHILAN: Line reconstruction works sa Investment Drive sa Bgy. Alabang, Muntinlupa City.

LAS PIÑAS CITY

SETYEMBRE 9, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 1:00 PM

→ Martinville Subd. at Airmens Village sa Bgy. Pulang Lupa II. Veraville Richmond Subd. sa Bgy. Manuyo II.

DAHILAN: Paglilipat ng mga poste sa F. Aguilar St. sa Martinville Subd., Bgy. Pulang Lupa II, Las Piñas City.

RIZAL PROVINCE (CAINTA)

SETYEMBRE 9 – 10, 2020, MIYERKOLES HANGGANG HUWEBES

Sa pagitan ng 11:00 PM (Miyerkoles) at 6:00 AM (Huwebes)

→ Midland Steel sa St. Anthony Subd., Bgy. San Juan.

DAHILAN: Pag-install ng mga pasilidad sa Dolores 65XM – Manggahan 61ZM – Marikina 64VG 115kV transmission line.

CALOOCAN CITY (TALA)

SETYEMBRE 10, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 4:00 PM

→ Bahagi ng St. Joseph Ave. (Barracks Road) from Malaria Road hanggang at kasama ang St. Michael, St. Benedict, St. Anthony, Balite, San Lorenzo Ruis, St. Dominic, St. Francis, St. Mark, St. Luke, St. Ignatius, Sta. Barbara at St. Paul Sts.; Cardinal Ceramics Mfg. at Holy Rosary College Foundation.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga poste, line reconductoring works at pag-install ng dagdag na lightning protection devices sa St. Joseph Ave. sa Tala, Caloocan City.

CAVITE (MARAGONDON, NAIC AT TERNATE)

SETYEMBRE 10 – 11, 2020, HUWEBES HANGGANG BIYERNES

Sa pagitan ng 11:00 PM at 11:30 PM (Huwebes) at sa pagitan ng 5:00 AM at 5:30 AM (Biyernes)

→ Bahagi ng Dr. C. Nuñez St. mula Bgy. Labac sa Naic hanggang at kasama ang Bgys. Pinagsanhan 1-A & 1-B sa Maragondon; Bgys. Bucana, town proper, San Jose, San Juan I & II at Sapang I & II sa Ternate.

DAHILAN: Preventive maintenance at testing works sa loob ng Meralco - Puerto Azul substation.

CALOOCAN CITY (GRACE PARK) AT MANILA (TONDO)

Sa pagitan ng 11:00 PM (Huwebes) at 5:00 AM (Biyernes)

→ Bahagi ng C. Namie St. mula Bayani St. sa Grace Park, Caloocan City hanggang A. B. Tan St. sa Tondo, Manila.

DAHILAN: Pagpalit ng poste at line reconductoring works sa C. Namie St. sa Grace Park, Caloocan City.

CAVITE (DASMARIÑAS CITY)

SETYEMBRE 12, 2020, SABADO

Sa pagitan ng 12:01 AM at 12:30 AM at sa pagitan ng 6:00 AM at 6:30 AM

→ Bahagi ng Juanito Remulla Sr. Road (Governor's Drive) mula Gen. Emilio Aguinaldo Highway hanggang at kasama ang Island Park Subd., La Meseta Island Park Subd., Kingsland Village, Carmel Heights Royale Subd., Cityview II-A Subd. Annex I & I-A, Cityview II-C Subd. Annex III, Cityview III Subd. Annex V, Fatima Heights Subd., Greenbreeze Village IV, Seamen’s Village (AMOSUP I) Phases I & II, La Mediterranea Subd., St. Charbel Property Subd. Phases I, II & II-A, Robinsons Vineyard Subd. Phase III-B, Villas at Dasmariñas Highlands at Vineyard Subd. Phases I, II, III & IV sa Bgys. Paliparan I, Sampaloc I, II, III & IV at San Agustin I.

→ Bahagi ng Gov. E. Mangubat Ave., Congressional Ave. at Talisayan Road mula Gen. Emilio Aguinaldo Highway hanggang at kasama ang Bgys. Emmanuel Bergado I & II, Fatima I, II & III, Luzviminda I & II, San Antonio De Padua I & II, San Juan, San Lorenzo Ruiz I & II, San Luis I & II, San Manuel II, San Mateo, San Simon, Santa Cruz I & II, Santa Fe at Santa Maria; De La Salle University Medical Center, De La Salle Health Science Institute, De La Salle University – Dasmariñas City, Dasmariñas National High School, Dasmariñas Bagong Bayan Elementary School at Southern Luzon College of Business; Sitio Talisayan, Town & Country Subd. Phase 2, Phases I, II & III, Ilano Compound, Kadiwa Compound, Town and Country Subd., Windward Hills Subd. Phases A, B, D & E, Pasong Lawin Compound, University Executive Villa, Villa Isabel Village, Villa Nicasia V Subd., Victoria Reyes Property Subd., Bahay Pangarap, Bautista Property Subd. Phase II, City Homes – Dasma Subd., Sitio Pansol, Talisayan Village at University Hills Subd. sa Bgys. Burol I & II, Area H-2, Burol Main, Pag-Asa at Sampaloc IV.

DAHILAN: Preventive maintenance at testing works sa loob ng Meralco - Dasmariñas substation.