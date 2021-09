Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Uumpisahan nang babakunahan ang mga construction worker simula Lunes, Setyembre 6, ayon sa Department of Labor and Employment.

Sa panayam sa Teleradyo, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na halos 500,000 ang inilaan para sa mga construction at manufacturing worker sa bansa.

Ipapamahagi ang 450,000 doses ng bakuna sa mga lokal na pamahalaan, na siya ring makikipag-ugnayan sa mga taga-industriya para sa rollout.

"Secretary (Carlito Jr.) Galvez, our vaccine czar, upon our request gave us 452,000 for the workers in the construction and factory industry kaya bukas mag-uumpisa na tayo sa construction workers," ani Bello.

Ayon kay Bello, malaking bagay ito para gumalaw ang ekonomiya ng bansa.

"Yung natanggap namin na 452,000 ididistribute namin to local government units, in coordination with the Philippine Construction Industry," ani Bello.

Sa isang naunang pahayag ng DOLE, ilalaan ang mga vaccine dose sa mga factory workers ng Calabarzon, Central Visayas, at mga construction worker ng Metro Manila.

Nilinaw ni Bello na magpapatuloy ang construction sa ilalim ng Build Build Program.