WalangTubig: 166,000 bahay na sineserbisyuhan ng Maynilad sa QC, Valenzuela

MAYNILA - Nagsimula ang water interruption sa 166,000 kabahayang sineserbisyuhan ng water concessionare na Maynilad sa Quezon City, na magtatagal ng 14 oras kada araw sa susunod na araw.

Nagsimula ito noong Biyernes, Setyembre 4 at magtatagal hanggang Setyembre 9, Miyerkoles ng susunod na linggo.

Paliwanag ng Maynilad, nagkaroon ng pagtagas ng tubig sa isa sa kanilang pump sa loob ng kanilang La Mesa Dam Compound kaya kinakailangan munang itigil ang serbisyo sa ilang lugar.

“Kapag kasi lumubog o nasa-submerge sa tubig itong mga motor na ito, kinakailangan siyang patuyuin thoroughly para maging back in operation siya. Normally ang pagpapapatuyo nito takes us about 5 days, kasama ang pagi-install nitong mga motor na ito," ani Maynilad Water Supply Operations Head Ronald Padua.

Narito ang mga apektadong lugar:

QUEZON CITY:

Bagong Silangan

Batasan Hills

Commonwealth

Greater Fairview

North Fairview

Payatas

Holy Spirit

Sta. Monica

Bagbag

San Bartolome

Nagkaisang-Nayon

San Bartolome

Sauyo

Sta. Lucia

Talipapa

VALENZUELA CITY:

Ugong

Dahilan ito para pumila ang mga residente, partikular na ang mga taga-Barangay Batasan sa Quezon City para makapag-imbak ng

tubig.

" 'Pag nag-CR ka walang tubig anong ibubuhos mo. 'Pag nagsaing ka walang tubig paano ka makaluto ng kanin? Yung ulam?" anang residente na si Luzviminda Dela Cruz.

"Sa panahon ngayon na may pandemic kailangan maghuhugas ka ng kamay.... Kagaya ngayon di pa naliligo, dalawang araw na. Nagkaroon kaninang umaga, napakahina," dagdag ni Lelanie Rocero, isa pang residente.

Uminit naman ang ulo ng mga taga-Barangay Ilang-Ilang dahil marami sa kanila ay alas-4 ng madaling araw pa pumila pero pagdating ng ala-1 ay wala pang dumarating na truck ng tubig na aayuda sa kanila.

EMERGENCY INTERRUPTION SA BULACAN, CALOOCAN, QC

Samantala, nawalan din ng tubig ang nasa 100,000 kabahayan sa mga sumusunod na lugar ngayong Sabado.

BULACAN:

Meycauayan Water District (Langka and Chicago)

CALOOCAN

Brgy. 156

Brgy. 166

Llano

QUEZON CITY

Capri

Gulod

Nagkaisang Nayon

North Fairview

Nova Proper

San Agustin

Sta. Monica

VALENZUELA CITY

Bagbaguin

Bignay

Dalandanan

East and West Canumay

Gen. T. De Leon

Karuhatan

Lawang Bato

Lingunan

Malinta

Mapulang Lupa

Marulas

Parada

Paso de Blas

Pasolo

Punturin

Rincon

Ugong

Viente Reales

Ayon kay Padua, ito ay dahil sa pagtaas ng demand maging ang pagkakaroon ng power outage sa pump station ng concessionaire sa La Mesa Dam.

"Mga late afternoon kahapon, ay nagkaroon ng power outage doon sa aming pump station. Nasabay doon sa pagtaas ng demand and hindi kinaya or na-sustain 'yung full operation ng mga pump stations doon sa loob ng La Mesa," ani Padua.

Hanggang alas-8 ng gabi ng Setyembre 5, Sabado, ang water interruption sa nabanggit na 100,000 kabahayan.