Price cap sa bigas, inalmahan ng ilang tindero sa Maynila

MAYNILA — Umaaray ang ilang manininda ng bigas sa Altura Market sa Sampaloc, Maynila dahil sa ipatutupad na price ceiling na P41 hanggang P45 kada kilo simula Martes.

Sinabi ng tinderang si Jonna Burac na maraming konsumer ang nagrereklamo sa taas ng presyo ng bigas. Pero malulugi aniya sila kung bigla itong ibababa.

“Malulugi po kami kasi ‘yung bigas namin ngayon ay binili namin nang mahal. Tapos ibebenta namin ng P41? Eh, ito P55. Magkano ang lugi namin sa isang kilo? Malaki. Eh 'di sasaingin na lang namin lahat ‘to kaysa malugi," sabi ni Burac.

Ganito rin ang hinaing ni Grace Romero na anim na taon nang nagtitinda ng bigas. Sabi niya, hindi dapat silang maliliit na retailer ang ginigipit.

"Kung meron po kaming makukuhang mababa, bakit hindi? Pero bakit kami ang ginigipit, ‘yung mga retailers? Dapat ang unahin nila is ‘yung mga traders po. Kasi paano namin ibaba ang presyo namin kung ang kuha namin is mataas," ani Romero.

Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng Department of Agriculture at Department of Trade of Industry na magtakda ng price ceiling sa bigas matapos ang pagtaas ng presyo nito.

Base sa monito­ring ng DA, nasa P42 hanggang P55 ngayon ang kada kilo ng local regular milled rice, habang P47 hanggang P57 per kilo naman ang presyo ng local well-milled rice.

Para sa mga mamimili katulad ni Beng Carandang na may anim na miyembro sa pamilya, malaking bagay ang pagtatakda ng price cap sa bigas.

"Malaking tulong ‘yan sa pamilya kasi araw-araw parang tumataas. Biruin mo ‘yung dating P45, naging P58. Ang talagang mangyayari, baka ang tao mauwi na lang sa mga mais, kamote," sabi ni Carandang.

Maaaring makulong at pagmumultahin ang mga negosyanteng lalabag sa price ceiling sa bigas.