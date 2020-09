'Mga kostumer sa restoran nabawasan nang 80 porsiyento dahil sa pandemya'

Watch more in iWant or TFC.tv

Aabot sa 80 porsiyento ng mga customer sa mga restoran ang nawala kahit pinapayagan na ang pag-dine in sa gitna ng general community quarantine, ayon sa grupo ng mga restaurant owners.

Ayon kay Resto PH President Eric Teng, nasa 80 hanggang 90 porsiyento sa kanilang mga customer ang nawala.

Araw-araw din umano siya nakakatanggap ng mga e-mail mula sa mga restoran na nagpapasyang magsara na nang tuluyan.

"I get around 5 or 6 emails [a day] which says magsasara na sila (restaurants)… Surprisingly, some big restaurants are planning to close na… Ang customers po natin ay about 80 percent to 90 percent po ang nawala,” ani Teng.

Ayon sa kanilang datos, nasa 2 milyong manggagawa ang umaasa sa food services industry.

Ayon naman sa datos ng Philippine Statistics Authority (PSA), pangalawa sa pinakamaraming nawalan ng trabaho ang "accommodation and food service activities."

Paliwanag pa ni Teng, kahit kasi may dine-in operations na ay limitado ang seating capacity at oras ng operasyon dahil sa mga curfew kaya ang gastos sa renta ay mas malaki pa sa kita.

Bukod pa rito ay hindi rin maiwasan na matakot ang mga customer na kumain sa labas.

Pero ayon sa Resto PH, mahigpit naman nilang sinusundan ang health protocols kaya kung tutuusin ay mas ligtas pang kumain sa mga restoran kaysa bumisita sa mga kaibigan.

"I feel more comfortable in a professionally-run restaurant like in a mall than in a friend's place, pagdating do'n relaxed na tayo eh, we remove our mask, our shields we don’t wash as often," ani Teng.

Nag-organisa na rin ng "Harvest to Goodness" market ang grupo para matulungan ang mga magsasakang nakikinabang sa pagbili ng mga restoran sa kanilang mga produkto.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News