Home services para sa personal care, grooming nauuso ngayong pandemya

MAYNILA - Nauuso ngayon ang pagtawag ng home service para sa pagpapagupit ng buhok o kaya medical at grooming services para sa mga hayop, ngayong takot pa ring lumabas ang mga tao habang may banta pa rin ng coronavirus disease 2019 (COVID-19).

May ilang salon na may alok na app para sa "home services" - gaya ng Bianca Home app.

Ang pupuntang stylist, naka-personal protective equipment at naka-disinfect ang mga gamit para makampante ang mga kustomer.

Isa sa mga tumangkilik si Ice Marinez-Pajarillo.

"Nakita ko rin ang sanitation protocols nila yung ginagamit na tools sa’kin. Ipinakita na kaka-sterilize lang. Everything is organized so I feel secured with them,” ani Pajarillo.

Paliwanag ni Bianca Festejo, may-ari ng salon, matumal pa rin ang pasok ng mga customer sa salon kaya naglagay sila ng app para sa home service.

"Puwede po siya for everybody, puwede po sya sa masa, puwede po sya for higher class. Lahat po can afford po kahit medyo nagtaas kami ng price namin very affordable pa rin siya for everyone," ani Festejo.

Online o tawag naman ang paraan ng barber shop na "My Mama Said" para makakuha ng customer para sa kanilang home services.

"Hindi na pumupunta ng shop (ang customer) and then tatawag na lang sa amin for us to go to their place especially the seniors and may kids they prefer at the safety for their house pa rin," ani Raffy Ebarle, co-owner ng pagupitan.

May mga beterinaryo naman gaya ni Michael Barican na may alok na home service para sa mga alagang hayop.

"Pagka-vaccination, wala naman po akong professional fee na kasama na po doon kasi sa vaccine pero kapag home service, usually P500 - P800 ang [professional] fee,” ani Barican.

Pero paalala ng DTI sa mga customer na sundin pa rin ang mga health protocol.

"Kung mahawahan sila dahil dun sa pumasok doon sa bahay nila, it's going to be their lookout pero sana 'di mangyari," ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News