MAYNILA - Inaasahang bababa ang presyo ng petrolyo sa world market, ayon sa mga taga-industriya, matapos ang dalawang sunod sunod na bigtime oil price hike.

Ito ay matapos kumambiyo at bumagsak ang presyo ng imported na petrolyo sa World Market.

Sa unang 4 na araw ng trading, nasa halos P3 ang bagsak sa gasolina, at lagpas P1 sa diesel at kerosene.

"We'll be expecting more than P2 dun sa gasolina... 'Yung diesel posibleng more than P1 probably P1.50 kung magtutuloy ngayong Friday but to be safe ang diesel more than P1, kerosene more than P1," ani Rino Abad, director ng Oil Industry Management Bureau sa ilalim ng Department of Energy.

Pero ngayon, hindi masabi kung magtutuloy-tuloy pa ang rollback, ayon sa mga eksperto.

"Dahil sa ginawang combined Central Bank ng Europe at US halos sabay na interest hike na implementation nakaexperience tayo ng whole month na rollback so depende ngayon possible tuloy for the next how many weeks," ani Abad.

"Yan ang mahirap sagutin pero mukhang magsiseesaw depende sa epekto ng sa desisyon ng OPEC isa po yan at nakikita natin nandun talaga ang recession fears," ani Leo Bellas, presidente ng Jetti Petroleum.

Naka-2 linggo nang puro bigtime ang oil price hike na umabot agad sa mahigit P8 ang kabuuan sa diesel at kerosene.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News