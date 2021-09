Nangako ang Meralco na pagbibigyan nito ang mga kostumer na unti-untiin ang pagbabayad sa kuryente kung hindi talaga kayang magbayad.

"Case-to-case basis. We go out of our way naman kung 'di talaga kayang magbayad," sabi ni Meralco Spokesperson Joe Zaldarriaga.

Magpapatuloy ang pamumutol ng kuryente sa Setyembre 8 kapag inalis na ang Metro Manila sa modified enhanced community quarantine status (MECQ).

Nauna nang itinigil ng Meralco ang pagdi-disconnect ng serbisyo ng kuryente sa mga lugar na nasa ilalim ng enhanced community quarantine at MECQ.

Sa susunod na linggo rin malalaman kung tataas o bababa ba ang singil sa kuryente ng Meralco para sa Setyembre.

Pagdating naman sa isyu ng supply ng kuryente, tiniyak ng Department of Energy (DOE) na sasapat ang kuryente sa 20-day maintenance shutdown ng Malampaya natural gas facility mula Oktubre 2 hanggang 22.

Walang mangyayaring brownout maliban na lang kung magkaroon ng forced outage, ayon kay Mario Marasigan, direktor ng Electric Power Industry Management Bureau sa ilalim ng DOE.

Dahil gagamit ng mas mahal na fuel ang mga planta ng kuryenteng umaasa sa Malampaya, inaasahang tataas ang bayarin ng mga konsumer.

Limang malaking plantang sinu-supply-an ng natural gas galing Malampaya ang kailangang gumamit ng ibang fuel at gumana para hindi kapusin ang supply ng kuryente sa Luzon.

Sa maintenance, daan-daang manggagawa ang dadalhin sa platform sa gitna ng laot.

Para maiwasan ang banta ng COVID-19, bukod sa 7 araw na quarantine, may kinontrata ring flotel o floating hotel na tutuluyan ng mga mag-aayos sa pasilidad.

Nangako rin ang DOE na may sapat na supply ng kuryente sa halalan sa susunod na taon.

Base sa kanilang forecast, walang yellow alert at power interruption na makikita.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News