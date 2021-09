MAYNILA - Posibleng magkaroon ng taas-presyo ng Noche Buena products ngayong taon, ayon sa Department of Trade and Industry.

Ayon sa DTI, ito ay dahil humiling na ang mga manufacturer at supplier na itaas ang presyo ng kanilang mga produkto. Noong 2020 ay napako ang presyo ng Noche Buena products.

"Last year, December 2020, nag-succeed ang DTI na mapakiusapan ang mga retailers, ang mga manufacturers ng Christmas products na hindi gumalaw ng presyo," ani DTI Undersecretary Ruth Castelo.

"This year papakiusapan ulit natin sila na hindi gumalaw ng presyo but pag-aaralan din natin kung paano natin mababantayan 'yung presyo," dagdag niya.

Isa sa inaasahang magtataas ng presyo ang lahat ng klase ng ham.

Ayon kasi sa Philippine Association of Meat Processors Inc. (PAMPI) ay 2019 pa huling gumalaw ang presyo nito.

"Raw materials ng baboy, MDM (mechanically deboned meat), ingredients. Of course labor kasi ang dami mong benefits na binibigay ngayon sa mga laborers mo because of pandemic. All of these things combined together will make us increase our price," ani PAMPI President Felix Tiukinhoy.

Tiniyak naman ng PAMPI na magkakaroon ng sapat na suplay ng ham ngayong taon.

Plano naman ng grupo ng mga supermarket na magbawas ng order mula sa mga supplier at manufacturers dahil sa kumaunti umanong demand ng mga namimili ng ilang karaniwang Noche Buena products gaya ng Christmas ham.

Ayon pa sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, marami sa mga benta nila noong nakaraan gaya ng queso de bola ang hindi naubos at ibinalik sa mga supplier.

"Ang Pinoy nag-wisen up, hindi na queso de bola ang binibili. Kung minsan nga regular cheese or smaller size ng queso de bola. 'Tsaka Christmas giving makita mo 'yung laman ng basket hindi na katulad ng dati na mas malaman— may alak, may queso de bola, may ham. Ngayon mas basic na ang laman ng Christmas basket na binibili ng customer," ayon sa pinuno ng grupo na si Steven Cua.

Katapusan ng Oktubre lalabas ang price guide sa Noche Buena products, ayon sa DTI.

-- Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News