Deadline sa pagpaparehistro ng online business sa BIR, inurong sa Sept 30

MAYNILA - Hanggang Setyembre 30 na maaaring magparehistro ng kanilang mga negosyo ang mga online seller sa Bureau of Internal Revenue (BIR).

Sinabi ni BIR deputy commissioner Arnel Guballa, inurong nila sa Setyembre 30 mula Setyembre 1 ang deadline dahil napansin nilang marami pang online seller ang hindi nakapag-paparehistro dahil sa community quarantine restrictions.

"May mga nakikita kami na parang mayroon pang mga gustong mag-register, na they are doing some business pero 'di pa sila naka-register," ani Guballa.

"Ang complaint nila, lockdown, mahirap pumunta sa BIR office," dagdag niya.

Pero aminado si Guballa na hindi nila alam kung ilan ang hindi pa rehistradong online sellers.

"We are working on different systems on how we can capture itong mga engaged sa online selling," paliwanag niya.

Kasama sa mga hakbang ang pakikipag-ugnayan sa payment channels at platforms tulad ng Lazada, at impormasyon mula sa publiko.

Nauna nang sinabi ng gobyerno na hindi binubuwisan ang mga negosyong kumukita ng mas mababa sa P250,000 kada taon.

Sa tala ng BIR noong Agosto 31, nasa 5,650 online businesses na ang nakapagrehistro sa BIR.

Nauna nang sinabi ng Department of Trade and Industry na umabot sa halos 70,000 ang nagparehistrong online seller sa ahensiya mula Marso 16 hanggang Agosto 12 nitong taon, kumpara sa 1,600 para sa taong 2019.