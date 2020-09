Ilang konsumer di maintindihan ang bagong Meralco bill

Watch more in iWant or TFC.tv

Dalawang sulat galing sa Meralco ang natanggap ni Jose Barcelona: isang actual bill at isa namang paliwanag ng adjustment sa bayarin.

Hindi umano maintindihan ni Barcelona kung bakit may dagdag-singil pa siya kung nabayaran na ang mga nakaraang bill, kabilang na ang bayarin noong lockdown.

Gaya ni Barcelona, hindi rin maintindihan ni Bayan Secretary General Renato Reyes Jr. ang bagong bill at kung ano ang basehan kung bakit iyong sa kaniya'y may bawas at iyong sa iba naman ay may pagtaas.

"Hindi talaga malinaw na naipapaliwanag ng Meralco sa mga consumer kung paano inaabot itong mga ganitong kuwenta at ano ang dahilan," ani Reyes.

"Laging nasa wikang Ingles at very technical 'yong pagpapaliwanag," dagdag niya.

Pero ayon sa Meralco, lahat naman ng nakalagay sa bill ay aprubado ng gobyerno.

Kapag binasa, maiintindihan naman daw ng mga kostumer ang mga impormasyong nakalagay dito.

Sa bill noong Agosto, in-adjust na ang singil sa distribution rate ng mga natenggang bill batay sa singilan noong Hunyo.

"Ginawang pro-rated na lahat ng 4 na buwan, kasi every month 'di ba may iba-ibang rates? So ganoon na rin ang ginawa sa Mayo at may kasama na liham 'yon," ani Meralco Spokesperson Joe Zaldarriaga.

"So kung ano iyong in-apply sa June, siya na ring in-apply doon sa May," dagdag ni Zaldarriaga.

Pero ayon sa Energy Regulatory Commission, kaya pang pasimplehin ang bill para mas maintindihan ng tao, kaya lang may mga numero talagang dapat nakasulat sa bill.

"Pero kung sasabihin nating huwag nang ilagay 'yong iba doon, pinag-utos kasi ng batas eh, na ilagay, himayin, i-unbundle," ani ERC Commissioner Agnes Devanadera.

Kung hindi, palaging "due date" at "amount due" na lang ang maiintindihan ng ordinaryong mamamayan.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News