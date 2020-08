ALAMIN: Gyms, review centers, iba pang negosyong balik-operasyon sa Set.1

MAYNILA — Magbubukas na muli ang ilang industriya gaya ng gyms at personal grooming centers sa Metro Manila simula Martes, Setyembre 1, ayon sa pamahalaan, kasabay ng pagpapatupad ng bagong quarantine classifications sa bansa.

Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, balik-operasyon na ang mga sumusunod na negosyo sa Martes:

Gyms

Personal grooming centers

Review, testing, at tutorial centers

"Iyong sektor gaya ng personal grooming, testing, tutorials, review centers, 'yung mga gyms iyon po ay itutuloy na sa pagbubukas starting tomorrow," ani Lopez.

PINAHABA

Samantala, sinabi ni Lopez na pinag-aaralan na ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF) na pahabain sa 1 buwan ang pagpapatupad ng mga quarantine classification mula sa kasalukuyang 15 araw lang.

"We're looking into longer-term period ng community quarantine. In other words, baka hindi na 14 days, baka one month ang duration," sabi ni Lopez.

Ang quarantine classifications kasi ang nagdidikta kung ano ang mga negosyo ang maaaring magbukas at anong mga aktibidad ang maaaring gawin.

PINAIKLING CURFEW

Sinabi naman ng mga alkalde ng Metro Manila na nagkaisa silang panatilihin ang general community quarantine (GCQ) sa rehiyon, pero mas luluwagan naman nila ang naunang itinakdang curfew.

"Talaga pong GCQ [ang inirekomenda namin] to maintain iyong ating health protocol, para magkaroon po tayo ng strict compliance sa ating pagsusuot ng face shield, face mask," ani Metro Manila Mayors’ Council chairman Edwin Olivarez, alkalde ng Parañaque.

Mula sa dating 8 p.m. hanggang 5 a.m. na curfew, gagawin na itong 10 p.m.

"Para makahinga naman po nang kaunti iyong atin pong mga hanapbuhay," paliwanag ni Olivarez.

—Mula sa ulat ni Arianne Merez, ABS-CBN News