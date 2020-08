ALAMIN: Meralco maintenance schedule sa Agosto 31-Setyembre 6

Nag-abiso ang Meralco na pansamantalang mawawalan ng kuryente ngayong linggo ang ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan.

Ayon sa Meralco, ang power interruption ay bunsod ng maintenance work o mga pagkukumpuning isasagawa sa mga apektadong lugar.

LAGUNA (LOS BAÑOS)

AGOSTO 31, 2020, LUNES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng Maahas Road mula Calamba – Los Baños National Road (Manila South Road) hanggang at kasama ang Oarland Subd. in Bgy. Maahas.

→ International Rice Research Institute (IRRI) sa U. P. - Los Baños Compound sa Bgy. San Antonio.

DAHILAN: Line conversion works sa Maahas Road sa Bgy. Maahas, Los Baños, Laguna.

CAVITE (TANZA)

SETYEMBRE 2, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 12:00 NN at 5:00 PM

→ Bahagi ng Sahud Ulan Road mula malapit sa Sawyer Integrated School hanggang at kasama ang Wellington Tanza Subd. Phases 1, 3 & 4 at Summercrest Subd.; at Mechatrends Contractors Corporation sa Bgys. Sahud Ulan at Tres Cruses.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga pasilidad sa Summercrest Subd., Bgy. Sahud Ulan, Tanza, Cavite.

CALOOCAN CITY AT QUEZON CITY

SETYEMBRE 4 – 5, 2020, BIYERNES HANGGANG SABADO

Sa pagitan ng 11:00 PM at 11:30 PM (Biyernes) at sa pagitan ng 5:30 AM at 6:00 AM (Sabado)

→ Bahagi ng A. Bonifacio Ave. mula Dorotea Road hanggang 7th Ave. kasama ang J. Manuel, Galino Sts., 9th Ave., 11th Ave., Balingasa Road at Selecta Drive; Shell Gas Station, Metrobank, Caltex Gas Station, Mercury Drugstore, Arce Dairy at Geo Foods Corporation sa Bgys. Galino at Grace Park, Caloocan City; at Bgys. Balingasa at Pag-Ibig sa Nayon, Quezon City.

Sa pagitan ng 11:30 PM at 11:59 PM (Biyernes) at sa pagitan ng 6:00 AM at 6:30 AM (Sabado)

→ Bahagi ng A. Bonifacio Ave. mula Statewood Bldg. hanggang at kasama ang buong Barrio San Jose, Caloocan City.

→ Bahagi ng Mauban St. mula A. Bonifacio Ave. hanggang malapit sa Banawe Ave. kasama ang Igdalig, Ragang, Latukan, Matumtum, Sapocoy, Obudan, Tagdalit, D. Tuazon, Tangali, Tinagan, Tendido, Dome, Panalturan at Binmaka Sts.; Pacific Paint, Monaco Mfg., Carryboy, Zenshin Systems, Advance Hyperbaric Life Support, Manila Steel Mfg., Mater Carmeli School, San Jose Elementary School, San Jose High School, Sta. Perpetua Pastoral House, Sta. Perpetua Parish Church, Manresa Retreat House at Manresa Garden Condominium sa Bgys. Manresa at San Jose, Quezon City.

Sa pagitan ng 11:00 PM (Biyernes) at 6:30 AM (Sabado)

→ Bahagi ng A. Bonifacio Ave. mula 7th Ave. sa Bgy. Grace Park, Caloocan City hanggang at kasama ang Shakey’s Pizza, The Signature at Lec Steel Mfg.; at Meiling Village sa Bgy. Pag-Ibig sa Nayon, Quezon City; at Bgy. Grace Park, Caloocan City.

Sa pagitan ng 11:30 PM (Biyernes) at 6:30 AM (Sabado)

→ Bahagi ng A. Bonifacio Ave. mula 5th Ave. hanggang malapit sa Statewood Bldg. sa Bgys. San Jose, Quezon City; at Bgy. Grace Park, Caloocan City.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad na apektado ng CITRA Skyway Project sa A. Bonifacio Ave. sa Bgy. San Jose, Quezon City.

CAVITE

SETYEMBRE 4 – 5, 2020, BIYERNES HANGGANG SABADO

Sa pagitan ng 11:30 PM at 11:59 PM (Biyernes) at sa pagitan ng 12:01 PM at 12:30 PM (Sabado)

→ Bgys. Pasong Kawayan I at Pasong Kawayan II sa General Trias City. Bgys. Amaya 1, Amaya 2, Bagtas, Biga, Bunga, Calibuyo, Capipisa, Daang Amaya 1, Daang Amaya 3, Halayhay, Lambingan, Mulawin, Paradahan 1, Paradahan 2, Punta 1, Punta 2, Sahud Ulan, Sanja Mayor, Santol, Tanauan, Timalan Lontoc at Tres Cruses sa Tanza. Bgys. Aguado, Cabuco, De Ocampo, Gregorio, Lapidario, Luciano and San Agustin in Trece Martires City. Bgys. Bagong Kalsada, Bancaan, Bucana Malaki, Bucana Sasahan, Calubcob, Gomez-Zamora, Halang, Humbac, Ibayo Estacion, Ibayong Silangan, Kanluran, Labac, Latoria, Mabolo, Makina, Malainen Bago, Malainen Luma, Molino, Munting Mapino, Muzon, Nazareno, Palangue 1, Palangue 2, Palangue 3, Sabang, San Roque, Santulan, Sapa, Timalan Balsahan, Timalan Concepcion at Timalan Lontoc sa Naic. Bgys. Bucana (Bgy. VII), Puerto Azul, San Jose (Bgy. IV), San Juan I (Bgy. V-1), San Juan II (Bgy. V-2), Sapang I (Bgy. VI-1), Sapang II (Bgy. VI-2) at Town Proper sa Ternate. Bgys. Bucal 1, Bucal 2, Bucal 3-B, Bucal 4-A, Bucal 4-B, Caingen, Garita 1-A, Garita 1-B (Pugad Lawin), Layong Mabilog, Mabato, Pinagsanhan 1-A, Pinagsanhan 1-B, San Miguel A, San Miguel B, Talipusngo, Tulay Silangan at Town Proper sa Maragondon. Bgys. Baliwag, Bendita I, Bendita II, Cabulusan, Caluangan, Medina, Pacheco, Ramirez, San Agustin, Tua, Urdaneta and Town Proper in Magallanes. Bgys. A. Dalusag, Batas, Castaños Cerca, Castaños Lejos, Kabulusan, Kaymisas, Kaypaaba, Lumipa, Tabora at Town Proper sa General Emilio Aguinaldo. Bgys. Kaysuyo at Kaytitinga II sa Alfonso.

DAHILAN: Repair works sa loob ng Meralco - FCIE substation.

PASIG CITY (BAMBANG, MALINAO AT PINAGBUHTAN)

SETYEMBRE 5, 2020, SABADO

Sa pagitan ng 12:01 AM at 4:00 PM

→ Bahagi ng M. Jimenez St. mula J. V. Miguel St. hanggang malapit sa Don. M. Melendrez Ave. kasama ang F. Castillo St. sa Bgy. Bambang.

→ Bahagi ng Farmers Ave. sa Bgy. Malinao.

→ Bahagi ng Urbano Velasco Ave. mula Farmers Ave. hanggang at kasama ang Esguerra St.; at Pioneer Float Glass Manufacturing Inc. sa Bgy. Pinagbuhatan.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga pasilidad at testing works sa loob ng Meralco - Taguig substation.

BULACAN (ANGAT, BUSTOS, NORZAGARAY, PANDI, AT SAN JOSE DEL MONTE CITY)

SETYEMBRE 6, 2020, LINGGO

Sa pagitan ng 12:30 AM at 12:59 AM at sa pagitan ng 6:01 AM at 6:30 AM

→ Bahagi ng Del Monte – Norzagaray Road mula Del Monte Road hanggang at kasama ang Bgys. San Mateo, Bigte, Poblacion at Tigbe sa Norzagaray; Bgys. Sapang Palay, San Rafael, Minuyan, San Martin III & IV, Fatima IV, Bagong Buhay II, Assumption, Santo Niño II, Citrus at Minuyan II, III, IV at Proper sa San Jose Del Monte City.

→ Bahagi ng Villarama Road at General Alejo G. Santos Highway (Angat – Norzagaray Road) mula Del Monte – Norzagaray Road hanggang Pundicion St. kasama ang Bgy. Santa Cruz sa Angat; Bgys. Poblacion, Matictic, Pinagtulayan, Baraka, Bangkal, Bitungol, Minuyan at Tigbe sa Norzagaray.

→ Bahagi ng Pundicion St. and Pandi – Angat Road mula General Alejo G. Santos Highway (Angat – Norzagaray Road) hanggang at kasama ang Bgys. Cupang, Bagong Barrio, Cacarong Matanda, Cacarong Bata, Siling Bata, Siling Matanda, Real De Cacarong at Pinagkuartelan sa Pandi; Bgys. Paltok, Encanto, Taboc at San Roque sa Angat; at Bgy. Malawak sa Bustos.

DAHILAN: Preventive maintenance at testing works sa loob ng Meralco - Sapang Palay substation.