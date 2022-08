Hindi hinahayaan ni Edwin Racutan na masaid ang kanilang garapon ng asukal, na kapares ng mainit niyang kape tuwing umaga.

Isa si Racutan, na tricycle driver mula sa Quezon City, sa mga konsumer na lumipat na sa paggamit ng washed o brown sugar simula noong sumipa sa higit P100 ang kada kilo ng puting asukal.

"Mas mura ito at masustansiya," ani Racutan.

Pinatotohanan ng nutritionist-dietitian na si Mary Clarice Lopez na mas healthy option ang paggamit ng brown sugar.

Maganda umano itong source ng iron, selenium at copper para sa matibay na buto.

"'Yong washed and white sugar, sila typically 'yong pinaka-processed na. So ibig sabihin, 'yong molasses content ng sugar is natatanggal na or nawawala, unlike with brown sugar, na-processed siya pero binabalik 'yong molasses," ani Lopez.

Mainam din umanong sukatin ang sugar intake o pinapasok na asukal sa katawan.

Ang daily recommendation ay 1 hanggang 2 teaspoon lang o 5 hanggang 10 gramo ng asukal.

"Ganoon siya kakaunti sa isang araw, as needed lang siya dapat. Kung hindi kailangan na idagdag sa pagkain o inumin, mas mabuti," ani Lopez.

Isang alternatibo rin ang natural sweeteners na stevia, na gawa sa dahon at sintamis ng asukal.

Pero naglalaro sa P120 hanggang P150 ang 30 sachets o tablet ng stevia, mas mahal sa putikng asukal.

"Stevia is a plant-based sweeteners, galing siya sa dahin mismo and 'yong lasa niya ay same lang halos ng sugar. Matamis pero safe for diabetic or may hypertension," ani Lopez.

Palengke watch

Samantala, wala pa ring tinda ng puting sibuyas sa karamihan ng palengke sa Metro Manila.

Sa Quezon City, halos 3 nang bakante ang istante ng puting sibuyas dahil sa mataas na presyo.

Nasa P500 kada kilo umano ang bigay ng mga supplier.

"Minsan may nag-order sa amin ng 2 kilo, 'yon lang in-order namin. Ngayon noong dumating dito, hindi niya na kinuha kasi kulang budget niya," kuwento ng tindera ng sibuyas na si Norma Santos.

Wala namang paggalaw sa presyo ng ilang gulay at prutas.

Nasa P60 ang kada kilo ng labanos, patatas, kamatis at calamansi, base sa pag-iikot sa Mega Q Mart sa Quezon City.

Ang repolyo, pechay at talong naman'y P80 kada kilo.

Tumumal din ang bentahan ng isda.

Ngayong linggo, P10 hanggang P20 ang itinaas ng presyo ng bangus at tilapia.

Kung dati'y P180 ang kilo ng bangus, ngayo'y P200 na ito.

Higit 1 buwan naman nang naglalaro sa P120 hanggang P149 ang kilo ng tilapia na dati'y mabibili ng P90 hanggang P100.

Kakautni kasi ang supply ng mga isda at mahal pa rin ang gasolina, sabi ng mga tindero.

Stable naman ang presyo ng manok, baboy at babaka.