Founder ng isang kumpanya sa Negros huli sa 'investment scam'

Isa sa mga itinuturong founder ng isang kompanya ng investment scheme, nahuli sa bisa ng warrant of arrest na may kaugnayan sa isinampang syndicated estafa sa Binalbagan, Negros Occidental.

Hinuli ng Negros Occidental Police Office - Provincial Intelligence Unit at ng Binalbagan Philippine National Police (PNP) si Henjie Cuadra, ang isa sa mga itinuturong founder ng isang kompanya na nag-o-offer ng investment scheme, nitong Huwebes, sa bayan ng Binalbagan, Negros Occidental.

Ito ay sa bisa ng warrant of arrest may kaugnayan sa isinampang syndicated estafa laban sa kanya at iba pa niyang kasamahan. Walang piyansa ang naturang kaso.

Ikinagalit ng isa sa mga miyembro ng grupo dahil sinira raw ng kompanya ang tiwala ng kanyang mga kaibigan at ginulo ang kanilang pamilya.

Hiniling ni “Arlene” na itago ang kanyang mukha at tunay na pangalan para sa seguridad niya at ng kanyang mga kaanak. Malaking halaga ang pinuhunan nilang mag-asawa.

Marami na rin silang nahikayat na mag-invest pero hindi na naibalik ang kanilang pera kaya namo-mroblema na siya.

“Alam mo yung parang too good to be true nga na sasabihin natin na ang isang libo mo magiging P3,500, which is totoo namang nangyari. Talaga namang nakatanggap po kami. Imagine, andami nang naka pay-out noon mula November. Maraming pinatikim sa umpisa,” kuwento ni Arlene.

Dagdag niya, maraming mga team pero sa grupo pa lang niya, umaabot na ng mahigit P150 million ang nalikom ng kompanya.

Naging miyembro ng grupo si “Arlene” November 2020 at naging aktibong team leader mula Enero hanggang Marso ng 2021.

Aniya, lima ang kinikilala nilang founder at hindi na nila alam kung nasaan na ang mga ito, lalo na ang pinaka-pinuno ng grupo.

“Ang pinakamasakit dun, 'yung tiwala ng kaibigan, ang disappointment ng family, alam mo na akala mo makakatulong ka sa kanila kasi syempre, iniisip mo yung, lalo na yung mahihirap na umaasa na nagbakasakali na mabago yung buhay nila pero alam mo yung tinulungan mo, lalo pa silang nalugmok kasi ang iba dun, nangutang para lang makapasokm tapos ayun, hindi na nakapay-out,” sabi ni Arlene.

Hanggang ngayon, may lamat pa rin ang relasyon niya sa mga dating kaibigan at kaanak dahil sa nangyari at nagsilbing malaking aral sa kanya.

“Ang pinaka red flag dun, alam mo yung parang ang pera mo magiging magic. Na ima-maginine mo wala kang gagawin tapos biglang lalaki ang pera mo, wala kang paghihirapan. Biglang lalaki ang pera mo nang ganun. Easy money ang ganun, 'yun ang pinaka red flag. Pag easy money na, alam na, takbo na,” aniya.

Hindi pa nakunan ng pahayag ang suspek tungkol dito. - Angelo Angolo

