Bentahan ng puting asukal, matumal sa ilang pamilihan

Matumal na ang bentahan ng puting asukal sa ilang pamilihan sa Metro Manila.

Halos hindi na umano pansinin ng mga mamimili ang puting asukal na sumipa na sa 110 pesos ang kilo sa Mega Q Mart.

Ayon sa tinderang si Riza Medez, inaabot na rin ng lampas sampung araw bago ito mapaubos.

"Pagkumukuha kami ng isang sako, tumatagal po siya ng 2-3 weeks. Dati noong mura, mga 3 days lang," dagdag ni Medez.

Sa Metro Manila, naglalaro na sa ₱100-₱110 ang puting asukal.

₱70-₱75 ang kada kilo ng washed at brown sugar.

Umaapela naman ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association sa Department of Trade and Industry (DTI) na pahintulutan silang maka-order ng bultuhan ng asukal.

Hirit ng presidente ng samahan na si Steven Cua, magiging malaking tulong din ito sa mga consumer.

"Sana pagbigyan kami na one-time order, kung ano ang average order namin ng white sugar, bigyan kami ng supplier ng washed sugar. Kahit bigay nila ng 68 at 2 piso lang tubo, which is not our regular margin for sugar, hindi lang para kumita, para service rin sa mamimili," ani Cua.

Nitong nagdaang linggo, iba’t ibang warehouse rin ang ininspekyon ng mga operatiba kung saan tumambad ang tone-toneladang asukal.

Siniguro naman ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles na patuloy ang imbestigasyon ng Sugar Regulatory Administration at DTI sa posibilidad ng hoarding ng ilang negosyante.

"Let's wait for the results of the investigation. Others have assumed that their actions are legal and legitimate. If these are not smuggled, we are also investigating whether or not they were hoarded. Both the Department of Trade and Industry (DTI) and the Sugar Regulatory Administration (SRA) are conducting their probe," ani Angeles.

