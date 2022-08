Bigtime taas-presyo sa diesel, kerosene nagbabadya

Nagpapakarga ang ilang tsuper sa gasolinahan sa Mandaluyong noong Marso 22, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Nagbabadya ang malakihang pagtaas ng presyo ng langis sa susunod na linggo, ayon sa mga taga-industriya.

Sa unang apat na araw ng trading sa World Market, lagpas P5 na ang itinaas ng presyo ng imported diesel at kerosene, at lagpas P1 naman sa gasolina.

Paliwanag ng mga eksperto, may inanunsiyo kasi ang Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) tungkol sa suplay ng langis na nakaapekto sa merkado.

"Ang merkado po ay masyadong nagreact sa sinabi ng Opec, nung sinabi ng OPEC na meron silang power na magcut ng production at any given time of course sinabi rin po nila yan na pwede rin nilang itaas anytime, medyo natakot po talaga ang merkdo at ang unang naisip ay yung supply mababawasan," ani Jetti Petroleum President Leo Bellas.

Kinumpirma ng DOE ang nagbabadyang bigtime oil price hike lalo na sa diesel.

"Sa bansang malalamig, ginagamit siya parang pang-init. May mga bansa rin na harvest season na nila. Ginagamit ang petroleum products," ani DOE Assistant Director Rodela Romero.

Sa buong taon, mas malaki pa rin ang itinaas kaysa ibinaba kaya ang net increase ay umaabot na ng lagpas P31 sa diesel, P18 sa gasolina at P27.10 sa kerosene.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News