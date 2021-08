Isang cargo ship ang dumating sa international container port sa Maynila Abril 10, 2014. Jay Directo, AFP/file

MAYNILA—Sinabi ni Trade Secretary Ramon Lopez na hindi naging hadlang ang enhanced community quarantine nitong taon para lumago ang manufacturing at export sectors ng bansa.

Aniya, malaking bagay na niluwagan nang kaunti ng Inter-Agency Task Force ang ipinatupad na ikalawang ECQ noong Marso kung ikukumpara sa unang ECQ noong nakaraang taon.

"Pero thankfully ang IATF naga-adjust. Itong taon na ito na nag-ECQ tayo ng March, ang manufacturing lalo na ang exports pati po ang (business process outsourcing) in-allow natin ng 100 percent kasi ito po iyong labor intensive," sabi ni Lopez nitong Martes.

"So ibanalanse po ng IATF ang ECQ natin allowing iyong very critical industries and workers. So malaki ang naitulong noon. Hindi nawala ang trabaho at gumanda ang manufacturing index natin. Ibig sabihin naka-recover tayo mula sa 32 index last year."

Lumago rin ang exports sector ng bansa kung saan malaking porsyento ay mula sa electronics industry, dagdag ni Lopez.

Top export market aniya ng Pilipinas ang US, China, Japan at European Union para sa electronics, machineries at transport equipment.

"Dahil malakas ang manufacturing pati po ang pag-export natin lumakas, this year bumawi na tayo 72% growth," pahayag ni Lopez.

"Kung iyi-year to year date po natin, from January to June, ang ating export po lumaki at 29 percent growth, last year bumagsak ng 50%, so nag-recover na tayo . . . Mas mataas pa ang year natin ngayon versus 2019 na pre-pandemic. Ibig sabihin mayroon na tayong growth na na-achieve."

Sinabi rin ni Lopez na malaki ang naitulong umano ng independent foreign policy ng Pangulo dahil naging malakas na export market ang China.

"Ang exports ng Pilipinas sa China noong 2015 ay 6.1 or yeah, $6.2 billion. Noong 2019, fast forward to 2019, ito ay $9.8 billion na. So 59 percent growth in four years," sabi ni Lopez.

"So talagang tinatanggap ang produkto natin at mas maluwag nakakapasok sa China. In fact, idagdag ko na rin, even on investments na dati practically walang investment from China ay lumaki rin po itong administration, sa administration ninyo ang investments galing sa China."

Patuloy naman umano pinagbubuti ng DTI na mapalago pa ang investment sa bansa sa pamamagitan ng pagpapadali ng mga proseso para sa mga negosyo at mamumuhunan.

Ibinahagi rin ni Lopez ang Artificial Intelligence (AI) Roadmap, para sa paggamit ng mas high-tech na technology sa mga serbisyo.

"In the near future, magiging big data AI processing hub na rin ang Pilipinas. Itong nakikita natin na next center for excellence after BPO kasi sikat ang Pilipinas ngayon, BPO. Ito ang magiging next BPO natin, ‘yung AI center for ano na ‘yan, research center.At ibig sabihin mas maraming magpapagawa ng AI analysis sa Pilipinas, as our service gamit ang AI," aniya.