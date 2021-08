Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nagbabala ang ilang legal at human rights groups hinggil sa panukalang payagan lang na gumala sa mga mall, restoran at iba pang enclosed area ang mga bakunado na kontra COVID-19.

Ayon sa Commission on Human Rights, baka posibleng maging sanhi ito ng diskriminasyon.

"It might result [in] undue discrimination... Maraming rason kung bakit di nagpapabakuna, meron na bang bakuna? I respect that but its rights must not be sacrificed because there are other ways... 'Pag gustong magpabakuna, dapat mayroong bakuna," ani Commission on Human Rights commissioner Atty. Gwen Pimentel-Gana.

Matatandaang itinutulak na payagan lang sa mga enclosed establishment gaya ng mga mall ang mga fully vaccinated na kontra COVID-19.

Para naman sa Integrated Bar of the Philippines posibleng kuwestiyonin ang segregation o hiwalay na patakaran sa bakunado o unvaccinated.

Payo ng IBP at CHR sa gobyerno at mga negosyante na paigtingin muna ang kampanya ng pagbabakuna at siguruhing may bakuna para sa mga gustong magpabakuna para makamit ang herd immunity.

Batay sa huling datos, nasa 30,693,019 ang COVID-19 vaccine doses na dumating sa bansa.

Sa bilang, 13,197,689 ang maituturing na fully vaccinated habang 17,495,330 ang inilaan sa partially vaccinated.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

