Walang putulan ng kuryente hanggang pagtatapos ng Oktubre: Meralco

MAYNILA (UPDATE) — Inanunsyo ng isang opisyal ng Meralco nitong Lunes na palalawigin ang deadline sa pagbabayad ng mga natenggang quarantine bill hanggang katapusan ng Oktubre, mula sa naunang deadline na Setyembre.

Sabi ni Meralco president and CEO Ray Espinosa sa pagdinig ng House committee on Good Government and Public Accountability, wala munang putulan ng kuryente hanggang Oktubre 31.

"Bilang tugon sa inyong request, extended po 'yung suspension ng disconnection hanggang end ng October para mas mabigyan ng panahon ang customers para makalikom ng sapat na pambayad sa kanilang bills," ani Espinosa.

Hirit naman ng grupong Laban Konsyumer, tanggalin na lahat ng buwis at charges ng gobyerno at isagad na hanggang Disyembre ang moratorium ng Meralco.

"Siguro [sagarin] na hanggang end of the year na at para maluwag ang pag-budget ng consumer... Dagdagan ng 3 buwan pa gawin nang December," ani Laban Konsyumer president Vic Dimagiba.

Pero sagot ng Meralco, di uubra ang moratorium o hindi magbayad ng bill dahil may gastos ang paggawa ng kuryente.

"Hindi lang naman Meralco 'yung kasama sa energy supply chain, nandyan ang mga generator, mahigit 50 porsyento, so kung di magbabayad, di rin sila mababayaran eh meron din silang gastos," ani Meralco spokesman Joe Zaldarriaga.

Para naman sa grupong Power For People Coalition, may utang pa sa consumers ang Meralco kaya dapat daw magsakripisyo ang kompanya para sa mga naghihikahos na konsumer.

"Everyone is being called to make sacrifices at this difficult time. It is only fair that the largest distribution utility in the country, considering its history of overbilling and profiteering at the consumers' expense, should at least for once, consider the plight of poor households who are struggling to survive," ani Gerry Arances, convenor ng grupo.

Maaalalang maraming Meralco consumers ang nabulaga sa kanilang electricity bill para sa kinonsumong kuryente noong lockdown.

Dahil dito ay pinutakte ng reklamo ang power distributor at marami ang nanghihingi ng refund mula sa kanilang naunang binayad.

Noong Hulyo, sinabi ng Energy Regulatory Commission na sumipa na sa 250,000 ang bilang ng complaints na kanilang natanggap laban sa "bill shock" ng Meralco.

—May ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News