Pinagpapaliwanag ng Metropolitan Waterworks Sewerage System (MWSS) ang Maynilad dahil sa umano'y huling pag-abiso nito sa publiko tungkol sa water service interruption sa ilang bahagi ng Metro Manila, na tatagal nang kalahating buwan.

Base kasi umano sa concession agreement, dapat makapag-abiso ang water concessionaires ng ipatutupad na water service interruption 48 oras bago ito magsimula.

"Since it's a scheduled water service interruption and not an emergency, they are required to do it at least 48 hours before. I required them to post it in their Twitter account, in their Facebook account and their webpage," ani MWSS Chief Regulator Patrick Ty.

"They posted I think on the day itself so I'm asking them to explain why and I am directing them to inform the public and be more transparent so that the public can be more aware of the situation," dagdag niya.

Hindi rin aniya sapat para sa MWSS ang pagpapadala ng text message sa mga customer ng Maynilad dahil hindi ito natatanggap ng lahat.

Ayon sa residente ng Barangay Bagong Silangan, Quezon City, walang abiso na nakarating sa kanila nang magsimula ang water service interruption noong nakaraang linggo.

"Nawalan ng tubig pero hindi katagalan. Pagdating ng gabi, mayroon na tapos kinabukasan wala na naman," anang residente na si Jonafe Nocum.

"Minsan may text pero last week, walang abiso," aniya.

Kasama ang mga taga-Bagong Silangan sa 2.5 milyong residente ng Metro Manila at mga karatig-lalawigan na apektado ng service interruption.

Ayon naman sa Maynilad, ginagawan nila ng paraan para makarating ang mga anunsiyo.

"We commit to improve naman 'yong ating [information] dissemination efforts," sabi ni Maynilad Spokesperson Jennifer Rufo.

"Bukod sa traditional media, mayroon din naman tayong mga digital channel na ginagamit. Gayundin mayroon tayong mga field personnel na umiikot 'yan bara-barangay," paliwanag niya.

Nakapagbigay naman na umano ang Maynilad ng sulat sa MWSS bilang tugon kaugnay sa water service interruption.

Pinayuhan naman ang publiko na maging masinop sa paggamit ng tubig kahit tag-ulan.

WATER LEVEL SA ANGAT

Ayon kasi sa National Water Resources Board, bumababa pa rin ang lebel ng tubig sa Angat Dam, na nasa 176.28 meters ngayong Martes.

Mas mababa ito sa minimum operating level na 180 meters pero sapat pa rin para sa suplay ng tubig sa Metro Manila.

"Generally, the level is going down but projected some additional inflows from the rains due to tropical storm Florita," ani NWRB Director Sevillo David Jr.