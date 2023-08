MWSS tiniyak na walang water interruption hanggang Setyembre

Tiniyak ngayong Martes ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) na hindi magkakaroon ng water service interruption hanggang Setyembre kahit wala pang bagyong pumasok sa Pilipinas ngayong Agosto.

Pinabulaanan ng MWSS ang nanunang babala ng pinuno ng Maynilad na babalik ang water interruption sa dulo ng Agosto dahil sa pagpako ng alokasyon ng tubig galing Angat Dam sa 48 cubic meters per second.

"We will be sending a notice of explanation doon sa ating Maynilad kung bakit sila nagi-isyu ng ganoong statement," ani MWSS Division Manager Patrick Dizon.

Kahit walang bagyong pumasok nitong Agosto, nag-uulan naman sa Ipo Watershed kaya sobra pa sa sapat ang supply ngayon.

"Nakikita namin another two weeks or another one month pa nga ang nakikita nating pag-uulan sa ating mga watershed, na hindi magkakaroon ng water interruption sa ating mga customers," ani Dizon.

Walang dapat ikabahalang magkulang ang supply ng tubig sa Metro Manila, ayon sa PAGASA, dahil may mga parating pang ulan.

Para sa Maynilad, crucial ang magiging alokasyon ng tubig galing Angat Dam pagdating ng Setyembre.

"Ito po ang magdidikta kung [ano] man ang aming gagawin sa aming service level sa aming customers. But of course, malaking bagay pa rin kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan sa Ipo Dam watershed," ani Maynilad water supply operations head Ronald Padua.

Maaga ring natapos ng Maynilad ang inayos na sira sa Putatan Treatment Plant kaya hindi na hahaba ang water interruption sa southern Metro Manila. Pero nakabantay umano rito ang MWSS Regulatory Office.

Samantala, kukuhanin ng MWSS-RO ang serbisyo ng Yokohama Water ng Japan para mabawasan ang non-revenue water (NRW) o iyong natatapong tubig ng Maynilad.

Tutulong ang Yokohama Water para mapababa ang NRW ng Maynilad, na nasa 42 porsiyento pa rin dahil sa dami ng leakage o tagas.

—Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News