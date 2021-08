Watch more on iWantTFC

Hindi pa rin magpuputol ng serbisyo ng tubig ang Maynilad at Manila Water sa mga lugar na nasa ilalim ng modified enhanced community quarantine (MECQ).

Kamakailan, isinailalim ang Metro Manila at Laguna sa MECQ sa harap ng patuloy na pagsipa ng mga kaso ng COVID-19.

Ipinag-utos ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) Regulatory Office sa Maynilad at Manila Water na palawigin ang "no disconnection policy" hangga't nakataas pa rin ang naturang quarantine status sa Kamaynilaan.

Ayon sa Manila Water, susunod sila sa utos ng MWSS pero asahan pa rin ng mga kostumer na magpapatuloy ang pagbabasa ng metro at paglabas ng babayaran.

Magi-issue rin umano muna ang Manila Water ng notice of disconnection pagpatak ng Setyembre at pinayuhan ang mga kostumer na makipag-ugnayan sa kanilang mga opisina para mapagkasunduan at mga remedyo sa pagbayad.

Sa Setyembre 1 din umano magi-issue ng notice of disconnection ang Maynilad at magbibigay ng palugit sa mga may balanse nang 2 buwan o higit bago putulan ng serbisyo.

"Mayroon pa po silang 2 linggo o 14 na araw para makapagbigay ng sapat na panahon para magbayad saka pa lang po natin i-execute ang disconnection," sabi ni Maynilad Spokesperson Zmel Grabillo.

Samantala, magsasagawa ang Maynilad ng maintenance activity sa Caloocan.

Dahil dito, makakaranas ng service interruption ang mga sumsuunod na lugar mula alas-10 ng gabi ng Agosto 24 hanggang ala-1 ng madaling araw ng Agosto 25:

Caloocan

Las Piñas

Malabon

Manila

Quezon City

Parañaque

Pasay

Cavite

- Bacoor

- Cavite CIty

- Imus

- Kawit

- Noveleta

- Rosario

Ayon sa National Water Resources Board (NWRB), gumanda ang lebel ng tubig sa Angat Dam simula Hulyo kaya may sapat na supply para sa Metro Manila, Bulacan, Rizal at Cavite.

Naniniwala rin ang NWRB na mananatiling sapat ang supply ng tubig hanggang matapos ang taon.

— Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News